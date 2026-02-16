"البحر الأحمر الدولية" تطلق "أدرينا".. منطقة جديدة للمغامرات والترفيه في السعودية

الرياض: كشفت "البحر الأحمر الدولية"، المطوّر لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، اليوم

الأولى من نوعها في المملكة، وتقدم أكثر من 20 تجربة استثنائية تشمل الرياضات المائية وأنشطة المغامرات المتنوعة

عن "أدرينا"، منطقة المغامرات والترفيه العصرية التي ترسي معايير جديدة لمفاهيم الإثارة والاستكشاف. ومن المقرر أن تفتح المنطقة أبوابها للجمهور ابتداءً من 1 مارس، وذلك عقب إطلاق تجريبي مخصص للمدعوين يبدأ في 15 فبراير.

وتتميز "أدرينا" بموقع استراتيجي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن جزيرة "شورى"، وقد صُممت لتخدم زوار وجهة "البحر الأحمر" والضيوف من خارجها على حد سواء. وتقدم المنطقة باقة من الأنشطة والتجارب الفريدة التي تتنوع بين ركوب الأمواج والتزلج على الماء، والقفز من الجرف إلى التزلج اللوحي، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية لعشاق

وتأتي "أدرينا" لتعزز مكانة السعودية على خارطة سياحة المغامرات العالمية، حيث تشكل إضافة نوعية للمنظومة السياحية في وجهة "البحر الأحمر". فإلى جانب تجارب الرفاهية في المنتجعات المحيطة، تخلق المنطقة فضاءً حيوياً للتواصل الإنساني، يلبي شغف الأجيال الجديدة والباحثين عن تجارب تغمر الحواس، وتسمح لهم باكتشاف جماليات البحر والبر من منظور مختلف كلياً.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "لا تمثل "أدرينا" مجرد منطقة للمغامرات، بل هي تجسيد حي لروح الانطلاق والحرية التي تميز مشاريعنا. لقد أردنا خلق مساحة حيث يمتزج الأدرينالين بجمال البيئة الطبيعية، مع الحرص التام على صون هذه البيئة. لقد وضعنا الاستدامة في صميم كل تجربة داخل "أدرينا"، تماشياً مع التزامنا تجاه الإنسان والطبيعة، لنقدم لضيوفنا لحظات استثنائية تبقى في الذاكرة طويلاً".

ويستقي اسم "أدرينا" إلهامه من معادلة إبداعية تجمع بين "الأدرينالين" (Adrenaline)، و"الساحة" (Arena)، و"الحلم" (Dream)، ليعكس حالة فريدة من الطاقة والخيال. وستتولى "شركة البحر الأحمر للرياضة والترفيه" إدارة وتشغيل المنطقة، مستفيدة من خبرات علاماتها التجارية التابعة: "واما" المختصة بالرياضات المائية، و"جالاكسيا" لغوص الاستكشاف، و"أكون" للمغامرات البرية، مما يضمن للزوار خوض تحدياتهم بإشراف نخبة من الخبراء العالميين.

وتتفرد "أدرينا" باحتضانها لمرافق هي الأولى من نوعها، أبرزها حوض أمواج بمياه البحر يمتد بطول 215 متراً – ليكون الأكبر في المملكة عند افتتاحه – حيث صمم ليحاكي حركة الأمواج الطبيعية بارتفاع يصل إلى 2.1 متر، مع تقنيات متطورة تناسب كافة المستويات من المبتدئين إلى المحترفين.

وتزخر المنطقة بمرافق متنوعة تشمل بحيرة للتزلج على الماء، ومسارات مخصصة للغطس، وحوض غوص بعمق 6 أمتار. ولإضفاء طابع عائلي مبهج، تضم "أدرينا" منطقة ألعاب مائية عائلية ومنطقة تحدي العقبات المائية. كما تتيح المنطقة مساحات لمحبي الحركة تشمل ساحة تزلج، ومضماراً لدراجات "بي إم إكس"، وملاعب للرياضات الشاطئية. أما الباحثون عن أقصى درجات التشويق، فبانتظارهم تجربة الزيبلاين فوق الماء، والانزلاق والطيران بارتفاع 10 أمتار، التي تمنح المغامرين لحظات من التحليق قبل الهبوط في الماء.

ولا تقتصر تجربة "أدرينا" على المغامرة فحسب، بل تقدم نمط حياة عصرياً يجمع بين حيوية النهار وسحر الأمسيات. فمع غروب الشمس، يتحول النادي الشاطئي إلى مساحة راقية، تصدح فيها الإيقاعات الموسيقية الحيوية، وتكتمل بتجارب طهي مستوحاة من نكهات أمريكا الجنوبية، ومشروبات مبتكرة، وسط إطلالات بانورامية ساحرة على مسبح "الإنفينيتي" وأفق البحر الأحمر.

والتزاماً بمبدأ الشمولية، روعي في تصميم "أدرينا" تطبيق أعلى معايير سهولة الوصول؛ حيث تتميز الأحواض المائية بمداخل متدرجة، مع توفير معدات متخصصة لركوب الأمواج والتجديف والغوص، لضمان استمتاع جميع الضيوف، بمن فيهم ذوو الإعاقة، بكافة المرافق بكل يسر وسهولة.

بيئياً، يجسد تصميم "أدرينا" التزام "البحر الأحمر الدولية" بالتطوير المسؤول، من خلال تبني أنظمة تشغيل مستدامة، تشمل تقنيات معالجة مياه البحر وإعادة تدويرها داخل المرافق، واستخدام المياه العذبة حصراً لأغراض الري، مما يقلل البصمة البيئية ويحفظ الموارد الطبيعية.

يُذكر أن وجهة "البحر الأحمر" بدأت باستقبال ضيوفها في عام 2023، وتضم حالياً نخبة من المنتجعات العالمية قيد التشغيل، بالإضافة إلى منتجع "ثول الخاص". ويُعد مطار "البحر الأحمر الدولي" البوابة الرئيسية للوصول إلى الوجهة، حيث يستقبل رحلات منتظمة من الرياض وجدة ودبي والدوحة، بالإضافة إلى رحلات دولية من مدن مختارة مثل ميلانو.

نبذة عن "البحر الأحمر الدولية":

تُعد "البحر الأحمر الدولية" (www.redseaglobal.com) شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، تمتلك محفظة متنوعة تشمل قطاعات السياحة، والمشاريع السكنية، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات.

تتضمن محفظة الشركة وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" الفاخرتين للسياحة المتجددة؛ حيث بدأت وجهة "البحر الأحمر" استقبال أول زوارها في عام 2023، فيما تمضي "أمالا" قُدماً في خططها لاستقبال أوائل زوارها في عام 2025. وقد تم افتتاح وجهة ثالثة، منتجع "ثول الخاص"، في عام 2024. كما أُوكلت إلى "البحر الأحمر الدولية" أعمال تجديد "مطار الوجه"، التي تركز على تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية، وبناء صالة دولية جديدة.

تُعد "البحر الأحمر الدولية" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وركيزة أساسية في طموح السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والأعمال، تسعى "البحر الأحمر الدولية" لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، لتُظهر كيف يمكن للتطوير المسؤول أن ينهض بالمجتمعات، ويدعم الاقتصادات، ويعزز البيئة.

