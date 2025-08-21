أعلنت شركة الاسلامي للأغذية، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية الصحية في الدولة والاسم البارز عالمياً في منتجات الدواجن واللحوم الحلال، عن عودتها إلى الأسواق العمانية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي للعلامة الإماراتية البارزة بعد إعادة تموضعها مؤخرا تحت شعار (أطيب نعمة).

فقد أصبحت منتجات الإسلامي للأغذية متوفرة الآن في كبرى محلات السوبرماركت والهايبرماركت في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وتأتي العودة إلى الأسواق العمانية كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا ترتكز على توفير أجود أنواع الأطعمة الحلال المجمدة المغذية، والتي تحتفي بالطعام كمصدر للبهجة والتلاقي والتآلف.

تم تطوير منتجات الاسلامي لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين العصريين الذين يبحثون عن سهولة التحضير والمكونات المستدامة الصحية. كل منتج من منتجات الاسلامي يلتزم بأعلى معايير الحلال، ويُحضَّر من دواجن ولحوم مذبوحة يدويًا دون صعق كهربائي، وخالية من أي هرمونات مضافة.

وفي تعليقها على هذا التوسع، قالت شارون جبور، مديرة التسويق في الاسلامي للأغذية:

"عودة الاسلامي إلى سلطنة عُمان ليست مجرد توسع تجاري، بل هو إحياء لعلاقة وطيدة مع المستهلكين العُمانيين، الذين يتذكر الكثير منهم علامتنا كإسم موثوق لمنتجات الحلال يقدم الجودة والمذاق الطيب في آن معاً دون أي تنازل في أحدهما."

وأضافت: "منتجاتنا مصممة لتلبية متطلبات أنماط الحياة السريعة للعائلات العصرية، بما يؤثر في طريقة تناول الأفراد للوجبات معًا. لقد كانت سلطنة عُمان دائمًا تحتل مكانة خاصة في مسيرتنا، ونحن متحمسون للعودة إلى قلوب ومطابخ العائلات العُمانية."

ومع استمرار الشركة في التوسع عبر الحدود، تبقى رؤيتها متمحورة حول إثراء حياة الناس وتعزيز فكرة أن الطعام أكثر من مجرد غذاء؛ إنه وسيلة للتلاقي والمشاركة والاحتفال.

نبذة عن الإسلامي للأغذية:

لأكثر من خمسة عقود، برزت الإسلامي للأغذية كرمز للتميز في صناعة الأغذية الحلال وعلامة إماراتية ذات حضور عالمي لا مثيل له، تجسد مبادئ الجودة والابتكار. وقد تم الاعتراف بالعلامة كواحدة من أفضل العلامات التجارية الحلال على مستوى العالم، حيث حصلت على مركز متقدم ضمن أفضل خمس شركات منتجات حلال في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في عام 2023، كما نالت لقب العلامة الحلال للعام من مؤسسة iHalal المرموقة في عام 2021.

وتواصل الإسلامي للأغذية الالتزام بالشفافية والجودة، وتحظى بثقة الأمهات وعشاق الطعام وهواة الطهي الذين يسعون لتقديم أغذية حلال مغذية وآمنة لأطفالهم وعائلاتهم. إن إرثها الممتد لخمسين عامًا هو شهادة على التزامها بالتميز ورضا عملائها الكرام.

-انتهى-

#بياناتشركات