دبي، الإمارات العربية المتحدة، يستضيف برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام" التابع لمجموعة أركاديا للتعليم جلسة مجانية بعنوان «القبول الجامعي 2026: التوجهات، والجداول الزمنية، والاستراتيجيات» وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا في «ذا بيورو» داخل حديقة الذهب والألماس بمنطقة القوز في دبي.

وتأتي هذه الجلسة، المفتوحة لأولياء الأمور والطلبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات ممن يخططون لمرحلة التعليم الجامعي، بهدف تسليط الضوء على أحدث توجهات القبول الجامعي، واستعراض المحطات الزمنية الأساسية وخطط الاستعداد طويلة الأمد، بما يساعد الأسر على اتخاذ قرارات مدروسة والاستعداد مبكرًا في ظل مشهد جامعي يشهد مستويات متزايدة من التنافس.

ويقود الجلسة كل من الدكتور نافين فالاراني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركاديا للتعليم ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الشيراوي، إلى جانب ناتاشا هيمديف، المدير التنفيذي والشريكة في برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام"، حيث ستتناول الجلسة تأثير المنافسة المتزايدة على متطلبات الجامعات، وتقدم إرشادات عملية حول الجداول الزمنية للتقديم، وآليات التخطيط الاستراتيجي، وكيف يمكن للتخطيط المبكر، وبناء ملف طلابي متكامل وأصيل، واتخاذ قرارات واعية أن يسهم في تعزيز فرص الطلبة المستقبلية.

كما سيحصل الحضور على نصائح عملية تتعلق بمتطلبات الاختبارات، وكتابة المقالات الشخصية، ورسائل التوصية، واختيار الجامعات المناسبة، بما يساعد الطلبة على تنظيم رحلة التقديم وتجنب ضغوط اللحظات الأخيرة.

وفي هذا السياق، قالت ناتاشا هيمديف: «لم تعد عملية القبول الجامعي تقتصر على تحقيق درجات أكاديمية مرتفعة، فالجامعات اليوم تبحث عن طلبة يمتلكون الفضول والمبادرة ووضوح الهدف. وقد صُممت هذه الجلسة لمساعدة الأسر على فهم العناصر الأكثر أهمية، ومعرفة توقيت اتخاذ القرارات الأساسية، وتمكين الطلبة من بناء الثقة في الخيارات التي سترسم مستقبلهم».

وستتناول الجلسة موضوعات تشمل توجهات القبول الجامعي، والجداول الزمنية للتقديم، واستراتيجيات بناء طلبات الالتحاق، ونصائح عملية للطلبة في الصفوف من الثامن حتى الثاني عشر. ونظرًا لمحدودية المقاعد، يشترط التسجيل المسبق لتأكيد المشاركة عبر الرابط: https://l1nk.dev/9hepdkn ولمزيد من المعلومات حول برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام"، يُرجى زيارة: www.forwardthinking.ae.

نبذة عن برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام"

يُعد برنامج الإرشاد "التفكير إلى الأمام"، التابع لمجموعة أركاديا للتعليم، مؤسسة متميزة في مجال الإرشاد والتوجيه الأكاديمي، تُعنى بدعم الطلبة في رحلتهم نحو التطور الأكاديمي والنمو الشخصي. وقد أسّسه الدكتور نافين فالاراني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركاديا للتعليم، ليقدّم إرشادًا شخصيًا وتوجيهًا جامعيًا للطلبة من عمر 12 عامًا فما فوق، جامعًا بين الدعم الأكاديمي، وتنمية الشخصية، وتعزيز الرفاه، والاستعداد للمستقبل.

يضم البرنامج نخبة من المعلمين ذوي الخبرة ومسؤولي القبول الجامعيين السابقين، يجمعهم هدف مشترك يتمثل في تمكين كل طالب من اكتساب الثقة والوضوح اللازمين للحصول على فرص دراسية في أرقى الجامعات العالمية. ويوفّر البرنامج جلسات إرشاد فردية، واستشارات جامعية متخصصة، وتوجيهًا مهنيًا، ودعمًا نفسيًا، إضافةً إلى إشراك أولياء الأمور ضمن منظومة دعم متكاملة. وقد صُمّم البرنامج كخدمة شاملة ومتميزة تسد الفجوة بين الدروس الأكاديمية التقليدية والإرشاد العملي المرتبط بمتطلبات الحياة الواقعية، بما يُعدّ الطلبة للحياة ما بعد المدرسة.

ويتميّز البرنامج بسجل نجاح لافت، حيث أفاد 100% من الطلبة المشاركين بشعورهم بالدعم النفسي والثقة، وحصولهم على قبول جامعي في واحدة على الأقل من جامعاتهم المفضلة. كما يقدّم البرنامج دعمًا مخصصًا لكل طالب وفق احتياجاته الفردية، يشمل كتابة المقالات الشخصية، واستراتيجيات التقديم، وتوجيه الأنشطة اللامنهجية بما يتماشى مع طموحاته الأكاديمية. وقد أسهم ذلك في قبول الطلبة في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، من بينها جامعة بنسلفانيا، وجامعة براون، وجامعة ماكغيل، وجامعة تورنتو، وجامعة كامبريدج، وجامعة سانت أندروز، وغيرها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://forwardthinking.ae/

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