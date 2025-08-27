عجمان، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت "الاتحاد للماء والكهرباء"، المزود الرئيسي لخدمات المياه والطاقة للمناطق الشمالية من الإمارات، والداعم الرئيسي لجهود التنمية والاستدامة في تلك المناطق، اتفاقية استراتيجية مع مصرف عجمان، تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون بين الجانبين، ودعم أهداف التنمية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية الوطنية.

تعكس الاتفاقية التزام "الاتحاد للماء والكهرباء" بتنفيذ خططها التنموية طويلة الأمد، مع التركيز على تعزيز مرونة البنية التحتية لقطاع المرافق، وضمان كفاءة تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة.

شهد مراسم التوقيع كل من المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، وسعادة مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، في حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، أكّد المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد للماء والكهرباء"، أن التعاون مع مصرف عجمان يمثل خطوة استراتيجية في مسار التنفيذ عالي الكفاءة لمشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والطاقة في شمال الإمارات، مشيرًا إلى أن التكامل بين كل من الرؤية المالية من جهة، وفاعلية التنفيذ والتشغيل من جهة أخرى، يعزز من القدرة على تقديم خدمات مستدامة، مُهيأة لمواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية تطلعات المجتمعات التي نخدمها، وتحقيق رؤية القيادة بشأن هذه الخدمات الحيوية.

من جانبه، قال سعادة مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تجسّد شراكتنا مع الاتحاد للماء والكهرباء أهمية التوافق بين المؤسسات الوطنية التي تعمل في إطار رؤية موحدة. وفي مصرف عجمان، نؤمن بدورنا في تمكين البنية التحتية التي تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في الدولة، وتوفّر قيمة مستدامة للمجتمع، وتُرسي أسس التمكين للأجيال المقبلة".

يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أطر تمويل مبتكرة تساهم في إنجاز المشاريع الاستراتيجية في توقيتاتها المخطط لها، مع التأكيد على التزام الطرفين بالمرونة المؤسسية، والتميُّز التشغيلي، والنمو المستدام.

وتسلِّط الاتفاقية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الاستراتيجية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الدولة.

نبذة عن الاتحاد للماء والكهرباء:

أنشئت "الاتحاد للماء والكهرباء" في عام 2020 بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء آنذاك. "الاتحاد للماء والكهرباء" مملوكة بالكامل لـ “جهاز الإمارات للاستثمار"، ويُوكل إليها تلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة. تسعى "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

تتمتع الشركة بسجل مرموق في توفير المياه والكهرباء دون انقطاع في المناطق الشمالية من البلاد، مع شبكة إمدادات مياه بطول إجمالي يبلغ 8 آلاف كيلومتر، وأكثر من 15 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء، مع سعة تخزينية من المياه تصل إلى حوالي 600 مليون جالون.

نبذة عن مصرف عجمان:

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية. يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttp://www.ajmanbank.ae

