عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء" عن رعايتها لرابطة المحترفين الإماراتية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم التنمية المجتمعية، وتمكين الشباب، وتعزيز مفاهيم الرفاه الاجتماعي، ضمن استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية المجتمعية.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم. وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من جانب رابطة المحترفين الإماراتية مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي للرابطة، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين، وممثلين عن وسائل الإعلام وصنّاع المحتوى.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، إن هذه الشراكة تعكس أهمية توظيف المنصات الوطنية المؤثـرة لتعزيز التفاعل المجتمعي وتمكين الشباب، مؤكدًا أن الرياضـة تمثل أداة فاعلة في ترسيخ قيـم الانتمــاء والتكاتــف، وتعزيـــز الوعي بالاستخـــدام المســؤول للمــوارد، بما ينسجــم مع أولويــات الاستدامة.

وأعرب سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية والنائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن اعتزاز الرابطة بإبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، مؤكداً أن التقاء قطاع المرافق مع شغف الرياضة يسهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر إشراقاً لكرة القدم الإماراتية، ومعرباً عن اعتزازه برعاية الاتحاد للماء والكهرباء لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، لافتاً إلى أن شراكات اليوم هي قوة الغد.

من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، أن جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء لا تقتصر على توفير خدمات طاقة ومياه موثوقة ومستدامة فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الشباب، والإسهام في مبادرات تُحدث أثرًا اجتماعيًا ملموسًا، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس إيمان "الاتحاد للماء والكهرباء" بدور الرياضة في ترسيخ الروابط المجتمعية، وترسخ دور الشركة كشريك مسؤول في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف قطاعاتها.

يذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير منظومة كرة القدم في دولة الإمارات، بوصفها منصة وطنية تجمع الشباب والمواهب الرياضية من مختلف أنحاء الدولة. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتسخير الرياضة كقوة فاعلة في تعزيز الروابط الاجتماعية ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

ومن خلال هذه الرعاية، ستدعم "الاتحاد للماء والكهرباء" المبادرات والمنصات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وترسيخ التماسك المجتمعي، وتوظيف الرياضة كوسيلة لرفع الوعي بأهمية الاستدامة، وإرساء مفاهيم الاستخدام المسؤول للموارد، وتعزيز القيم الوطنية المشتركة.

وتنسجم هذه الرعاية مع التوجهات الاستراتيجية لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" في مجالات الاستدامة وتعزيز دورها المجتمعي، وتمكين الشباب، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الرشيد للموارد الوطنية، ودعم السلوكيات الإيجابية، وتبني نمط الحياة الصحية.

