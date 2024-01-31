• تعاون بين الناقلين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا لتوفير المزيد من الوجهات وخيارات السفر

• ستوفر شبكة وجهات كلتا الشركتين تجربة سفر سلسة إلى وجهات مختلفة في جنوب شرق أوروبا

• تساهم الاتفاقية في تعزيز مساعي الاتحاد للطيران للترحيب بالمزيد من الزوار في أبوظبي



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الصربية اتفاقية استراتيجية أحادية الجانب للمشاركة بالرمز تهدف إلى تعزيز خدمات الربط لعملاء كلتا الشركتين إلى عدد من الوجهات.

وبموجب هذه الشراكة، سيحظى ضيوف الاتحاد للطيران بفرصة السفر إلى 12 وجهة في جنوب شرق أوروبا عبر مقر الخطوط الجوية الصربية في بلغراد، مع تسع وجهات جديدة على شبكة الاتحاد الموسعة.

تهدف اتفاقية المشاركة بالرمز إلى تسهيل تجربة السفر للضيوف، من خلال إجراء حجز واحد وتخليص معاملات السفر مرة واحدة ما يسمح بنقل أمتعتهم بسهولة إلى وجهتهم النهائية.

وسيتمكن ضيوف الاتحاد استخدام شبكة الخطوط الجوية الصربية بكل يُسر، من خلال رحلات الاتحاد إلى أثينا، وميلان، وروما، وفيينا.

في هذه المناسبة، قال جوريان ستيلدر، نائب الرئيس لشؤون القطاع والتحالفات في الاتحاد للطيران: "توفر هذه الشراكة لضيوفنا إمكانية الوصول بسهولة إلى 12 وجهة ترفيهية ووجهة أعمال على شبكة وجهات الخطوط الجوية الصربية، بما في ذلك بلغراد بوخارست وبودابست وثيسالونيكي وتيرانا وسكوبيي وصوفيا."

وأضاف "كما نتطلع قدماً إلى الترحيب بعملاء خطوط الطيران الصربية المسافرين من أوروبا إلى أبوظبي حيث سيتمكنون من التعرف على الضيافة العربية العريقة والثقافة الغنية التي تشتهر بها الإمارة، والمواقع الرائعة فيها بما في ذلك الشواطئ الخلابة، المعالم الثقافية المذهلة، حدائق الألعاب والمنظار الصحراوية الآسرة".

من جهته، أعلن بوسكو روبيتش، المدير العام للشؤون الاستراتيجية التجارية في الخطوط الجوية الصربية: "تعزز شراكتنا مع الاتحاد من خدماتنا، لنوفر لعملائنا شبكة واسعة من الوجهات والمزيد من خيارات السفر، ما يعني مرونة أكبر لمن يختار السفر معنا. وسيستمتع العملاء بسهولة حجز رحلات الربط وتخليص إجراءات السفر مرة واحدة."

ويستفيد عملاء الشركتين من برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران الذي يسمح لهم بكسب الأميال واستبدالها على الحجوزات التي تتم على متن رحلات الاتحاد أو الخطوط الجوية الصربية إلى جانب غيرها من المكافآت.

وستدخل اتفاقية المشاركة بالرمز الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 يناير 2024، للرحلات الجوية التي تبدأ في 3 فبراير 2024.

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ملاحظة للمحررين

لا تشغل الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الصربية حاليًا رحلات بدون توقف بين أبوظبي وبلغراد، وستتصل رحلات الاتحاد مع الخطوط الجوية الصربية عبر أثينا، وميلانو، وروما، وفيينا.

وأصبحت الاتحاد للطيران شريك أقلية في الخطوط الجوية الصربية في عام 2013، ولكنها لم تعد مساهمًا بعد أن استحوذت الحكومة الصربية على ملكية الشركة بنسبة 100% في نوفمبر 2023. وعليه، تواصل الاتحاد للطيران التعاون مع الخطوط الجوية الصربية من خلال اتفاقية المشاركة بالرمز .

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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