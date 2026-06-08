اتفاقية المشاركة بالرمز تدعم خدمة الاتحاد للطيران الجديدة بين أبوظبي وبوخارست، والتي ستنطلق في 17 ديسمبر 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات وتاروم، الناقل الوطني لجمهورية رومانيا، اتفاقية شراكة بالرمز تربط ضيوف الاتحاد حول العالم برومانيا وأوروبا الشرقية، كما تربط المسافرين من رومانيا بأبوظبي، مقر الاتحاد للطيران وبوابتها إلى شبكتها العالمية.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في ريو دي جانيرو.

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لضيوف الاتحاد للطيران حجز تذكرة واحدة على رحلات تاروم من بوخارست إلى ست مدن في رومانيا، وهي: بايا ماري، وكلوج نابوكا، وياش، وأوراديا، وسوتشيفا، وتيميشوارا، إضافة إلى أربع عواصم في أوروبا الشرقية: بلغراد، وبودابست، وكيشيناو، وصوفيا. كما يمكن للمسافرين القادمين من رومانيا الوصول إلى أبوظبي من بوخارست عبر خدمة الاتحاد الجديدة.

وتدعم هذه الاتفاقية إطلاق خدمة الاتحاد الجديدة بين أبوظبي وبوخارست في 17 ديسمبر 2026، والتي ستمكّن الضيوف من السفر بتذكرة واحدة بين بوخارست ووجهات أخرى ضمن شبكة الاتحاد، مع إمكانية شحن الأمتعة إلى وجهتها النهائية.

وتُعدّ رومانيا من أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا الشرقية، ووجهة سياحية متنامية، تجذب الزوار إلى مدن ترانسيلفانيا التاريخية، وجبال الكاربات، ودلتا نهر الدانوب.

وبالنسبة للضيوف لمسافرين من رومانيا، تفتح اتفاقية الشراكة بالرمز آفاقًا جديدة للوصول إلى أبوظبي، واكتشاف معالمها الرائعة من جامع الشيخ زايد الكبير، ومتاحف جزيرة السعديات، والشواطئ والمنتجعات الفخمة. ومن عاصمة الإمارات، يمكن للضيوف مواصلة رحلاتهم مع الاتحاد إلى وجهات في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا.

في هذه المناسبة، علّق آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تُعزّز شركة تاروم حضور الاتحاد في أوروبا الشرقية، فهي شركة طيران وطنية راسخة بخبرة تزيد عن سبعة عقود في مجال الطيران الأوروبي، وتملك شبكة خطوط طيران قوية تغطي رومانيا والمنطقة المحيطة بها. ويُتيح لنا إطلاق هذه الاتفاقية دخول سوق سريعة النمو بقوة حقيقية، قبل إطلاق رحلاتنا الخاصة إلى بوخارست."

من جهته، أعلن ميرسيا نيكولاي كوتوروس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في تاروم: "تُوسع هذه الاتفاقية نطاق تاروم الدولي، وتُوفر للمسافرين رحلة ربط جديدة بين بوخارست وأبوظبي، كما تُعزز الروابط بين رومانيا والشرق الأوسط، وتدعم النمو المستمر لشبكتنا، وتُشجع التبادل الثقافي والاقتصادي بين بلدينا."

وبانضمام تاروم، باتت شبكة شركاء الاتحاد للطيران تضم 47 شركة طيران بموجب اتفاقيات الشراكة بالرمز، وأكثر من 130 شركة طيران شريكة بموجب اتفاقيات الربط بين الرحلات، وهي الأكبر بين شركات الطيران غير المنضمة إلى تحالفات، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم بتذاكر فردية أو شاملة.

تتوفر التذاكر للحجز ابتداء من اليوم على موقع etihad.com.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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