مقاعد درجة الأعمال الفاخرة القابلة للتمدد، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، متوفرة الآن على جميع الرحلات الأربع اليومية التي تربط أبوظبي بالمدينتين الهنديتين

يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة الدرجة الأولى الشهيرة من الاتحاد للطيران على متن طائرة إيرباص A321LR من كلا المدينتين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مستوى تجربة السفر المتميزة عبر رحلاتها التي تربط أبوظبي بكل من مومباي ونيو دلهي، مع أربع رحلات يومية إلى كل من المدينتين.

وستقوم الاتحاد بتشغيل طائرتها المتطورة من طراز إيرباص A321LR مرتين يوميًا إلى كل من مومباي ونيو دلهي، مما سيكمل الخدمتين اليوميتين الحاليتين التي تشغلهما الشركة على متن طائرات عريضة البدن بين أبوظبي والمدينتين.

وعليه، سيستمتع جميع الضيوف المسافرين من المدينتين على متن مقصورات الاتحاد المميزة بضيافة الشركة الحائزة على جوائز، مع مقاعد فاخرة قابلة للتحويل إلى سرير مسطح وإمكانية الوصول المباشر إلى الممر.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "يمثل هذا تعزيزاً مهماً لرحلاتنا التي تربط أبوظبي بمومباي ونيو دلهي، مما يجسد التزامنا تجاه السوق الهندي ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، حيث نخدم بذلك 11 وجهة هندية."

وأضاف: "يمكن لضيوفنا المسافرين من وإلى مومباي ونيو دلهي الاستمتاع بتجربة الدرجة الأولى طوال رحلتهم عند السفر من هاتين المدينتين عبر أبوظبي إلى وجهات عالمية مثل لندن وباريس وزيوريخ وجنيف ونيويورك وتورنتو. كما سيستمتع ضيوف درجة الأعمال بنفس المقاعد القابلة للتمدد الكامل والتجربة المميزة من مستلزمات الراحة الفاخرة والوجبات الخاصة والضيافة الراقية على جميع الرحلات التي تربط مومباي ونيو دلهي."

كما سيستفيد ضيوف الفئة الممتازة من الدرجة الأولى ودرجة الأعمال من تجربة سفر متميزة على الأرض، مع خدمة السائق الخاص، وخدمة الكونسييرج للفئة الممتازة من الدرجة الأولى، وخدمات الاستقبال والمساعدة، مما يجعل السفر أكثر سهولة.

تجربة السفر على متن طائرة إيرباص A321LR

تُشغّل طائرة إيرباص A321LR حاليًا جميع الرحلات إلى كلكاتا، وتوفّر راحة فائقة، وتصميم أنيق، واتصال واي فاي عالي السرعة في جميع مقصوراتها.

وتُقدّم طائرة A321LR تجربة سفر مميزة في الدرجة الأولى مع جناحين خاصين، مزودين بأبواب منزلقة لمزيد من الخصوصية، ومساحة أنيقة لتناول الطعام والعمل والاسترخاء. تتسع مقاعد الدرجة الأولى لمرافق، وتتحول بسهولة إلى أسرّة مسطحة بالكامل مُغطاة بأقمشة فاخرة. وتتميز بشاشة فائقة الدقة مقاس 20 بوصة، وشحن لاسلكي، وتقنية بلوتوث، ويمكن للضيوف على متنها الاستمتاع بتجربة طعام الدرجة الأولى الشهيرة من الاتحاد للطيران.

أما في درجة الأعمال، فتضم 14 مقعدًا بإطلالة على النوافذ ووصول مباشر إلى الممر لمزيد من الخصوصية. كما تُضفي وسائل الراحة الفاخرة وأطباق الطعام الخاصة مزيدًا من التميز على الخدمة.

وتضم الدرجة السياحية 144 مقعدًا صُمّم بطريقة صحية لتوفير مساحة واسعة للأرجل مع شاشات لمس فائقة الدقة وتشمل خدمة الترفيه على متن الطائرة مجموعة من الأفلام والمسلسلات والألعاب المتميزة بلغات مختلفة من هوليوود إلى بوليوود.

جدول رحلات مومباي ابتداءً من 1 مايو 2026

نبذة عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

