أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تقدّم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجارب رمضانية إماراتية تقليدية عبر نقاط اتصال مختلفة حول العالم احتفالاً بالشهر الفضيل، وتدعو الضيوف للتعرّف على الثقافة الإماراتية الغنية التي تعكسها بكل فخر.

وبهذه المناسبة صرّح تركي الحمادي، رئيس قسم المنتج وخدمات الضيافة في الاتحاد للطيران: "يسرّنا أن نقدم لضيوفنا الكرام تجربة مميزة خلال شهر رمضان المبارك، حيث نشاركهم تقاليد ونكهات مستوحاة من كرم الضيافة الإماراتية التي نفخر بها، ونعزز روح التآلف والتواصل بين ضيوفنا عبر شبكة وجهاتنا. يُمثل هذا الشهر الفضيل فرصةً لجمع ضيوفنا من خلال نكهات أصيلة، ولفتات كريمة، واحترام عميق للتقاليد التي تُميز هذا الشهر الكريم، مما يعكس التزام الاتحاد للطيران بالتواصل الثقافي والضيافة الراقية. هذا العام، أضفنا إلى رحلة ضيوفنا لحظات من الراحة والتواصل والتأمل، سواءً على الأرض أو في الأجواء."

رحلة طهي مختارة بعناية

طوال شهر رمضان المبارك، يمكن للضيوف الاستمتاع برحلة طهي مستوحاة من النكهات العربية الأصيلة وأطباق رمضان التقليدية، والتي يتم إعدادها باستخدام مكونات إقليمية طازجة تعكس مذاقات دولة الإمارات، وتؤكد التزام الاتحاد للطيران بتقديم منتجات عالية الجودة ومستدامة، مع دعوة المسافرين إلى أبوظبي وما ورائها للمشاركة في أجواء الشهر الفضيل.

وعلى الأرض، يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأطباق المستوحاة من رمضان ووجبات الإفطار في صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال في مطار زايد الدولي بأبوظبي، بالإضافة إلى صالة الاتحاد في مطار لندن هيثرو، حيث تشمل الأطباق المميزة السلطعون المشوي بالتوابل العربية، إلى جانب الحلويات مثل كنافة التمر أو كعكة الورد والرمان.

أما الضيوف المسافرون على متن الدرجات المميزة، فيمكنهم الاستمتاع بنكهات مماثلة على متن الطائرة، مع أطباق تشمل المشاوي العربية المشكلة وتشكيلة واسعة من الحلويات الرمضانية مثل بودينغ التمر بالهيل، وكعكة الكراميل بالفستق مع الفراولة، وكعكة الزعفران والبرتقال، أو كعكة الورد والرمان. كما يمكنهم اختيار طبق إفطار متكامل أو سلطة إفطار صحية مستوحاة من النكهات الإماراتية، وذلك على درجتي الأولى والأعمال طوال الشهر الكريم.

وسيستمتع ضيوف الدرجة السياحية أيضاً بأطباق رمضانية مستوحاة من المطبخ الإماراتي، مثل اللحم العربي المطهو ببطء أو الدجاج مع الأرز بالشعيرية والمزين بالبصل المقلي والكاجو والزبيب، إلى جانب تشكيلة من الحلويات الإماراتية التقليدية.

وللضيوف الذين يصومون خلال رحلات لا تتزامن مع مواعيد الإفطار أو السحور، توفر الاتحاد للطيران حقائب طعام جاهزة يمكن استلامها قبل الصعود إلى الطائرة أو بعد الوصول.

رمضان عبر نظام الترفيه (E-BOX) وفي أبوظبي

تشجع الاتحاد ضيوفها في جميع الدرجات على استكشاف تقاليد رمضان في ثقافات مختلفة حول العالم، من خلال مجموعة مختارة بعناية من البرامج الرمضانية والمحتوى الديني المتاح عبر نظام الترفيه الجوي (E-BOX) طوال شهر مارس.

ويتضمن المحتوى مجموعة من برامج الطهي، من بينها برنامج يشارك فيه عدد من الطهاة لتقديم وصفات متنوعة من الأطباق المحببة، مما يمنح الضيوف فرصة للاستلهام وتجربة الطهي بأنفسهم. كما يمكن للضيوف التعرّف على طرق احتفال المجتمعات المختلفة حول العالم بشهر رمضان من خلال سلسلة برامج تستعرض تنوع المجتمع الإسلامي عالمياً.

وبالنسبة للضيوف الذين يقضون وقتاً في أبوظبي، سواء كوجهة عطلات، أو ضمن برنامج التوقف المؤقت الذي توفره الاتحاد، أو للمقيمين في الإمارة، سيتضمن عدد شهر مارس من مجلة «بيوند» على متن الطائرة تغطية لمجموعة من الفعاليات في أبوظبي، إلى جانب توصيات لأفضل الأماكن التي يمكن للزوار الاستمتاع فيها بأجواء رمضان في المدينة.

السفر لأداء مراسم العمرة

كانت الاتحاد للطيران قد أعادت مؤخراً إطلاق رحلاتها المباشرة بين أبوظبي والمدينة المنورة، مما يتيح للضيوف المسافرين لأداء العمرة خلال شهر رمضان وصولاً مباشراً وسلساً إلى المدينة المقدسة. ويُشغَّل هذا المسار أربع مرات أسبوعياً منذ إطلاقه في نوفمبر 2025.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

-انتهى-

#بياناتشركات