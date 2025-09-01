احجز حتى 2 سبتمبر واحصل على خصم يصل إلى 50% على أسعار مقعد الضيف إلى وجهات الاتحاد الجديدة

سافر حتى 15 ديسمبر 2025 ابتداء من 6,500 ميل من أميال ضيف الاتحاد

ضيف الاتحاد يقدم أكبر عرض على "مقعد ضيف الاتحاد" لأعضاء البرنامج: خصم 50% على أسعار الدرجة السياحية و30% على أسعار درجة الأعمال والدرجة الأولى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - في نهاية هذا الأسبوع، أطلق برنامج ضيف الاتحاد أكبر عرض على أسعار مقعد ضيف الاتحاد مع خصم يصل إلى 50% إلى عدد من الوجهات الجديدة التي ستبدأ الشركة في التشغيل إليها في وقت لاحق من هذا العام. وتتوفر أكثر من 25 ألف مقعد من مقاعد ضيف الاتحاد حتى الثلاثاء 2 سبتمبر للسفر ابتداء من الرحلة الافتتاحية لكل وجهة مشمولة في العرض وحتى 15 ديسمبر 2025.

وستبدأ الاتحاد بالتشغيل إلى 18 وجهة جديدة هذا العام عبر أربع قارات، مواصلةً بذلك توسعها السريع في شبكتها العالمية، لتصل إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم.

واحتفالًا بهذا الإنجاز التاريخي، تقدم الاتحاد لأعضائها المخلصين خصمًا بنسبة 50% على أسعار مقاعد الدرجة السياحية، و30% على درجة الأعمال والدرجة الأولى على جميع الرحلات المشمولة، للسفر حتى 15 ديسمبر. يمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الحجز عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الاتحاد للهواتف الذكية، والدفع باستخدام أميال ضيف الاتحاد، أو بالأميال ونقدًا. كما يمكنهم تحويل الأميال من أكثر من 50 شريكًا للبرنامج لتعزيز رصيدهم.

في هذه المناسبة، قال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: "يُعد عرض "مقعد الضيف" أحد أسباب قيمة عضوية برنامج ضيف الاتحاد ورغبة الأعضاء حول العالم في اكتسابه، إذ يُحوّل الأميال إلى تجارب لا تُنسى. مع إطلاق الاتحاد العديد من الوجهات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أردنا أن نقدّم لأعضاء البرنامج فرصةً حصريةً لاستكشاف بعضٍ من هذه الوجهات الجديدة والمثيرة بأسعارٍ معقولةٍ للغاية، مانحين كل عضوٍ في برنامج ضيف الاتحاد فرصة الاستفادة من هذه الحملة وتجربة وجهةٍ استثنائيةٍ من قائمة أمنياته".

اكتشفوا مدينة بنوم بنه في أحد جناحي الدرجة الأولى الفاخرين على متن طائرة الاتحاد الجديدة A321LR مقابل 84,000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، واسترخوا في بنوم بنه مقابل 49,000 ميل فقط في درجة الأعمال، و15,000 ميل فقط في الدرجة السياحية إلى هونغ كونغ.

تتيح الحملة للأعضاء الذين لديهم ما لا يقل عن 3,250 ميلاً من أميال ضيف الاتحاد فرصة استكشاف وجهات مميزة مثل إثيوبيا، حيث يمكنهم حجز "مقاعد الضيوف" مقابل 6,500 ميل فقط، ودفع المبلغ المتبقي نقدًا.

ويشمل العرض المتوفر عبر etihad.com/memberonlysale الوجهات التالية: أديس أبابا، الجزائر، تشيانغ ماي، بيشاور، هانوي، هونغ كونغ، كرابي، ميدان (سومطرة)، بيشاور، بنوم بنه (كمبوديا) وتونس.

ما هو مقعد ضيف الاتحاد؟

يُتاح مقعد الضيف حصريًا لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، ويقدم أسعار استرداد استثنائية لمنح الأعضاء أفضل قيمة لأميال ضيف الاتحاد الخاصة بهم.

يتوفر مقعد الضيف على جميع رحلات الاتحاد، بما في ذلك الرحلات المتوفرة عبر اتفاقيات الشراكة بالرمز مع أكثر من 40 شركة طيران، وهي أكبر شراكة عالمية وشبكة مسافرين دائمين بين شركات الطيران غير المتحالفة. يتوفر عدد محدود من مقاعد الضيف على كل رحلة، ويتم حجزها وبيعها على أساس أسبقية الحجز، لذا نشجع الأعضاء على الحجز مبكرًا للحصول على أفضل العروض.

باتباع هيكل أسعار تذاكر الاتحاد للطيران التجارية، توفر فئات أسعار مقاعد الضيوف خيارات أوسع ومرونة أكبر وقيمة أفضل للأعضاء، مما يسمح لهم بتخصيص أسعارهم بما يناسب احتياجات سفرهم.

يمكن للأعضاء كسب أميال مع برنامج ضيف الاتحاد، وشركاء الاتحاد في برنامج المسافر الدائم، وآلاف الفنادق الفاخرة، ومتاجر التجزئة. سجّل عضويتك في برنامج ضيف الاتحاد عبر etihad.com/guest وابدأ فورًا بكسب أميال على الرحلات الجوية، والإقامات الفندقية، والتسوق، وغيرها الكثير.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

-انتهى-

#بياناتشركات