الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2025، مسجلةً أحد أقوى مستويات أدائها خلال السنوات الأخيرة. وفي خطوةٍ نوعية تتوج أداء الشركة، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلس إماراتي للسهم الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

وسجّلت الشركة إيراداتٍ إجمالية بلغت 736.9 مليون درهم، بزيادةٍ قدرها 39.4% مقارنة بـ 528.7 مليون درهم في عام 2024. ويعكس مقترح استئناف توزيع الأرباح نجاح الشركة في تنفيذ خطة التعافي الممتدة على مدار عدة سنوات، واستعادة متانة مركزها المالي طويل الأمد، فضلاً عن التزامها المتجدد بتوفير عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين.

وحققت الاتحاد العقارية في عام 2025 أداءً تشغيلياً قوياً، مسجّلةً أرباحاً تشغيلية بلغت 240.7 مليون درهم، مقارنة بـ 161.8 مليون درهم في عام 2024، إلى جانب بلوغ رصيدها النقدي مستوىً قياسياً قدره 494.2 مليون درهم، وهو أعلى مستوى سيولة تحققه الشركة منذ عدة سنوات. وتعكس هذه النتائج انضباط الإدارة المالية وكفاءة هياكل التكاليف، والتركيز الاستراتيجي على تنفيذ مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة.

ويعد هذا الإنجاز المفصلي، إلى جانب استئناف توزيع الأرباح بعد سنوات طويلة، مؤشراً على دخول الاتحاد العقارية مرحلة جديدة من المتانة المالية والقوة التشغيلية، بما يضع الشركة على مسار من التوسّع المستدام.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "الاتحاد العقارية": "شكّل عام 2025 نقطة تحوّل في مسيرة الاتحاد العقارية، إذ حققت الشركة أقوى أداءٍ مالي لها منذ سنوات، بدعمٍ من أرصدة نقدية قياسية، وربحية متنامية، وسداد كافة الديون المتراكمة، إلى جانب مقترح استئناف توزيع الأرباح. وتعكس هذه الإنجازات نجاح عملية التحول التي أجريناها، والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا. واستناداً إلى قاعدة مالية راسخة ورؤية استراتيجية واضحة، نمضي قدماً خلال 2026 بثقة وزخم قوي لمواصلة النمو."

وواصلت الاتحاد العقارية تنفيذ استراتيجيتها التطويرية من خلال الكشف عن "مرداد"، وهو مشروع سكني متكامل بقيمة ملياري درهم في "موتور سيتي" يضم أربعة أبراج سكنية تتألف من 1,087 وحدة سكنية، إلى جانب عدد محدود من الوحدات الفاخرة على طراز "لوفت"، تمتاز جميعها بتصاميم عصرية مدعومة بأكثر من 26 مرفقاً لتوفير نمط حياة متكامل.

وعلى الصعيد التشغيلي، وسّعت شركة "سرفيو" التابعة للاتحاد العقارية نطاق حضورها من خلال الاستحواذ على شركة "هاوس كيبينج ذ.م.م"، إحدى أكبر مزوّدي القوى العاملة والعمالة المساعدة في دولة الإمارات، ما أسهم في تعزيز القدرات التشغيلية لشركة "سرفيو" وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع إدارة المرافق.

ومع تحسّن مستويات السيولة، وتعزيز متانة الميزانية العمومية، وعودة الربحية، إلى جانب مقترح مجلس الإدارة باستئناف توزيع الأرباح، تستهل الاتحاد العقارية عام 2026 في موقعٍ يضمن لها تحقيق النمو، فضلاً عن التميّز المستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات