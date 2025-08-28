الرياض، المملكة العربية السعودية - في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن توقيع أربع مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين هم: كفالة، وVanguard، وMerak Capital، وEstars. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع وتحقيق أهدافه الطموحة على مستوى المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقيات من قِبل الأستاذة روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، لترسيخ التعاون في مجالات تطوير الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال الناشئة، وتبادل الخبرات، بما يعزز بناء منظومة مزدهرة ومستدامة للقطاع في المملكة.

رؤية طموحة للنمو

وفي هذا الصدد، صرحت الأستاذة روان البتيري قائلةً: "إن إبرام شراكات استراتيجية فاعلة وتعزيز التعاون على مستوى القطاع يمثلان ركيزة أساسية لتسريع تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة. وتمثل كل واحدة من هذه الاتفاقيات خطوة مباشرة نحو تحقيق استراتيجيتنا الوطنية الطموحة، بما يتيح لنا تنمية الكفاءات المحلية، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية جديدة. نحن أمام لحظة محورية تُرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في مستقبل الألعاب والترفيه".

ملامح مذكرات التفاهم

مذكرة التفاهم مع كفالة: تهدف الشراكة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الرياضات الإلكترونية، عبر تبادل المعلومات، ومعالجة التحديات ذات الصلة، وتنظيم ورش عمل مشتركة. كما ستعمل على مشاركة البيانات الخاصة بالأندية والأكاديميات لدعم نموها.

مذكرة التفاهم مع Vanguard : تهدف الشراكة إلى تطوير مبادرات وبرامج مشتركة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، مع تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر المعرفة من خلال البحوث وتطبيق أفضل الممارسات.

مذكرة التفاهم مع Merak Capital : ستسهم الشراكة في تعزيز منظومة الألعاب عبر الاستثمارات الاستراتيجية وجهود تطوير المواهب، من خلال برامج إرشاد وتعليم في الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى استقطاب شركات الألعاب العالمية لدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات المحلية.

مذكرة التفاهم مع Estars: تركز هذه الشراكة على برامج تدريب وتطوير المواهب، من خلال إتاحة الفرصة لخبراء Estars لتقديم دورات متخصصة في الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية؛ وتطوير برامج مشتركة لتعزيز الوعي حول القطاع؛ وتسليط الضوء على الفرص المهنية التي يوفرها.

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.

