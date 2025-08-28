دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الإمارات للزجاج"، الشركة الرائدة في مجال معالجة الزجاج في المنطقة، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوزيع لمدة خمس سنوات مع شركة "كليرفيو تكنولوجيز ليمتد"، الأسترالية المٌدرجة في بورصة الأوراق المالية في سيدني تحت الرمز (ASX:CPV). ويهدف التعاون بين الجانبين إلى إدخال أحدث تقنيات وحلول الزجاج الشمسي المتطور إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.

وبموجب الاتفاقية، تتولى "الإمارات للزجاج" تصنيع الزجاج المٌدمج بالطاقة الشمسية الذي تطوره "كليرفيو"، وهي تقنية من الجيل التالي تتيح للزجاج توليد الكهرباء ذاتياً من ضوء الشمس مع الحفاظ على النقاء والعزل الحراري عالي الكفاءة. كما تحصل "الإمارات للزجاج" على حقوق توزيع غير حصرية لهذه الحلول في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتلبية الطلب المُتزايد على مواد البناء المُستدامة في البيئات المشمسة.

وتعكس هذه الشراكة مدى تزايد الاهتمام في السوق بحلول الطاقة المتجددة المُدمجة في مواد البناء، إذ يتم تصميم تقنيات الزجاج الشمسي والـواجهات الزجاجية والكسوة الخارجية للمباني بحيث تلائم المباني التجارية والسكنية والمؤسسية، وتُستخدم في الواجهات والأسقف الزجاجية والنوافذ والمظلات وحتى البيوت الزراعية، لتوفر مزيجاً من الكفاءة التشغيلية وترشيد الطاقة ومرونة التصميم.

وتُعزز واجهات "كليرفيو" الشمسية المُتكاملة إنتاج الطاقة المُتجددة في مواقع البناء، ما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع تحسين الإضاءة الطبيعية وتخفيف الحرارة في المبنى، وهو حل مثالي للدول ذات الطقس الحار مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما صممت هذه الحلول لتتكامل بسهولة مع أنظمة الستائر الجدارية والهياكل القياسية، مع الالتزام بأعلى متطلبات تصنيفات مقاومة الحريق للمباني الشاهقة.

وتعليقاً على التوقيع، قال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات للزجاج": "يسعدنا التعاون مع شركة (كليرفيو) لتقديم هذه التقنية المُبتكرة لعملائنا في المنطقة. ومع التطور المستمر في قطاع التشييد، باتت الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لاستخدام مواد بناء عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة بأداء متفوق. ويأتي هذا التعاون في إطار التزامنا بمواصلة جهودنا في مجال الابتكار المستدام وتعزيز المكانة الرائدة لشركة الإمارات للزجاج على مستوى المنطقة".

من جانبه، قال دوج هانت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "كليرفيو تكنولوجيز": "تعد شركة الإمارات للزجاج تُعد لاعباً رائداً في قطاع تصنيع الزجاج بالشرق الأوسط، ويسعدنا التعاون معها وإبرام هذه الاتفاقية لتعزيز حضورنا على مستوى العالم. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أسواقاً مثالية لحلولنا في مجال الواجهات الشمسية، خصوصاً مع اهتمام دول المنطقة بتعزيز الاستدامة والاستفادة من وفرة ضوء الشمس."

وتتناغم هذه الشراكة مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تعزز المكانة الرائدة لشركة الإمارات للزجاج و"دبي للاستثمار" في مجالات الابتكار الصناعي والمسؤولية البيئية.

نبذة عن شركة الإمارات للزجاج:

تُعد "الإمارات للزجاج" ذ.م.م، شركة رائدة في مجال معالجة الزجاج في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 1998 كإحدى الشركات التابعة لـ "زجاج ذ.م.م"، إحدى شركات "دبي للاستثمار". ومع خبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً، أصبحت "الإمارات للزجاج" لاعباً بارزاً في قطاع الزجاج المعماري، حيث ساهمت في تزويد العديد من المباني المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتدير الشركة أحد أكبر المرافق الصناعية المتكاملة لمعالجة الزجاج على مستوى العالم في موقع واحد، بمساحة تصل إلى 400 ألف قدم مربعة. كما تلتزم "الإمارات للزجاج" بمواصلة جهود الابتكار والاستدامة وتعزيز رضا العملاء، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات الزجاج عالية الأداء. وتتمثل رسالتها في توفير حلول زجاجية متطورة تلبي احتياجات قطاعي الهندسة المعمارية والإنشاءات، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://emiratesglass.com

نبذة عن شركة "كليرفيو تكنولوجيز ليمتد":

تُعد شركة "كليرفيو تكنولوجيز ليمتد"، (ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV; OTCX: CVUEF))، هي شركة تكنولوجيا أسترالية مُتخصصة في مجال دمج تقنيات الطاقة الشمسية ضمن واجهات وأسقف المباني لتوليد الطاقة المتجددة والمساهمة في خفض البصمة الكربونية التشغيلية للمباني. وتتميز الشركة بتقنية الزجاج المُتقدمة والحاصلة على براءة اختراع، والتي تحافظ على شفافية الزجاج ووضوحه وجماليات المباني، مع توليد الطاقة في الوقت نفسه.

وقد عملت "كليرفيو" على توسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية ليشمل الزجاج الشفاف، وألواح كسوة المباني، وحواجز الشرفات الزجاجية، والأسقف الزجاجية، بما يتيح حلولاً تُقلل متطلبات الطاقة التشغيلية، وتدعم بشكل كبير المباني التي تعزز الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات. كما تُحدث الواجهة الشمسية المتكاملة من "كليرفيو" ثورة في أساليب تصميم المباني وإنشائها وتجديدها، حيث تجعل من واجهات المباني عاملاً رئيسياً في تقليص الانبعاثات الكربونية التشغيلية.

