الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة الإمارات للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والمتخصصة في تطوير المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، عن توقيع اتفاقية استثنائية مع جميرا، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة وعضو دبي القابضة، لتطوير مشروع مساكن جميرا في جزيرة المارية – أبوظبي، والذي يمثل مفهوماً جديداً للحياة الراقية يجمع بين حيوية المدينة وتجارب معيشية استثنائية ذات طابع هادف.

ويُعد هذا التعاون المرموق محطة بارزة في مسيرة قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، حيث يجلب معايير جميرا العالمية في الضيافة والتميّز التصميمي وجودة الخدمات إلى واحدة من أرقى الوجهات البحرية في العاصمة.

وقال طارق صيام، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات للتطوير": "مثل هذه الشراكة مع جميرا محطة مفصلية في مسيرة الإمارات للتطوير العقاري، حيث نعمل على تقديم عنوان سكني أيقوني يرسّخ معايير جديدة في التميّز المعماري والحياة الحضرية الراقية. ومن خلال موقعه الاستثنائي في جزيرة المارية، يسهم المشروع في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة. كما أن الجمع بين الموقع الفريد للجزيرة والعلامة العالمية المرموقة لجميرا ينسجم تماماً مع رؤيتنا لتقديم مساكن تحمل علامات تجارية مستقبلية بمعايير غير مسبوقة من الفخامة وجودة الحياة".

وكانت "الإمارات للتطوير" قد أعلنت في عام 2025 أعلنت الإمارات للتطوير العقاري عن مجموعة من المشاريع العقارية البارزة في دولة الإمارات، كان من أبرزها برج سكني يحمل علامة هيلتون في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، والذي قدّم نموذجاً جديداً للحياة الحضرية الراقية، إلى جانب مشروع ستيلر إيلي صعب في جزيرة ياس بأبوظبي، الذي أضفى لمسة من الأناقة المستوحاة من عالم الأزياء الراقية، مقدماً أسلوب حياة حصري يتميز بتصاميم عالمية وتشطيبات فاخرة ومرافق استثنائية.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: "يمثل مشروع "جميرا ريزيدنسيز جزيرة الماريه" خطوة استراتيجية في مسيرة نمونا. وباعتباره ثاني وجهاتنا في أبوظبي، يعكس هذا المشروع تركيزنا على تطوير مشاريع عالية الجودة ويعزز مكانتنا الرائدة في دولة الإمارات، ويأتي ضمن رؤيتنا لتوسيع وجهاتنافي هذه الفئة بعد إطلاق "جميرا مرسى العرب" في العام الماضي، والإعلان عن مشاريع "فندق ومساكن جميرا أسورا باي" و"جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات" في دبي، والتي تهدف للارتقاء بتجربة الحياة اليومية وإلهام مفهوم العيش الراقي".

ويؤكد التعاون بين "الإمارات للتطوير" وجميرا في مشروع "جميرا ريزيدنسيز جزيرة الماريه" تنامي الطلب على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد هذه المشاريع من 69 إلى 120 مشروعاً بين عامي 2022 و2024. ويتماشى هذا النمو مع التوجه العالمي الذي أشار إليه تقرير فوربس والذي كشف عن زيادة عدد هذه المشاريع بنسبة 150% خلال العقد الماضي.

نبذة عن "الإمارات للتطوير":

تُعد الإمارات للتطوير العقاري شركة تطوير عقاري مرموقة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتشتهر بتخصصها في تطوير المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية. وتلتزم الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال تقديم مشاريع سكنية وتجارية راقية تجمع بين الفخامة والاستدامة والتصميم العملي.

وتركز الإمارات للتطوير العقاري على بناء مجتمعات ملهمة ومستدامة تضيف قيمة طويلة الأمد، حيث يستند كل مشروع إلى أدق التفاصيل، وشراكات عالمية، والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة، بما يضمن بيئات معيشية استثنائية وتجارب ثرية للسكان والشركاء والمجتمع ككل.

نبذة عن جميرا

جميرا هي شركة عالمية رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو في دبي القابضة، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 29 فندقاً ومنتجعاً في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ساهمت جميرا في عام 1999 في تغيير ملامح مشهد الضيافة الفاخرة من خلال افتتاح جميرا برج العرب الأيقوني. وتشتهر العلامة اليوم حول العالم بمنتجعاتها الشاطئية ومساكنها الفاخرة وفنادقها المعاصرة في قلب أهم المدن. ويقترن اسم العلامة بحفاوة الترحيب وكرم الضيافة وابتكار تجارب هادفة ومميزة في كافة فنادقها بدءاً من منتجعها العصري الرائع على جزيرة أولهاهالي بالمالديف، وفندق جميرا كابري بلاس المستوحى من الفن الإيطالي، وصولاً إلى اللمسات العصرية لفندق جميرا كارلتون تاور في لندن، لتضمن سعادة الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

