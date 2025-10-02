دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية"، ذراع الوساطة المالية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق خدمات التداول الموسعة التي تتيح للمستثمرين الوصول المباشر إلى الأسواق المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى توفير خدمات التداول في كل من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتداول السعودية، استطاعت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية"، توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقاً رئيسية في عُمان، قطر، الكويت، والبحرين. وذلك من خلال منصاتها المتطورة للتداول الإلكتروني والخدمات المصرفية وخدمات الوساطة المالية المتكاملة.

هذا التوسع يمنح المستثمرين منصة واحدة وسلسة للوصول إلى أكثر الأسواق نشاطاً في المنطقة، وذلك في وقت تكتسب فيه أسواق رأس المال الخليجية زخماً كبيراً. إن مبادرات تنويع الاقتصاد، والتحسينات التنظيمية، وتخفيف قيود الملكية الأجنبية تخلق فرصاً جديدة وتجذب اهتماماً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما أن نشاط الطروحات الأولية في الخليج حافظ على مرونته، مما عزز السيولة ووسع قاعدة المشاركة، وجعل الاستثمار عبر الحدود أكثر سهولة من أي وقت مضى.

باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث شركات وساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حجم التداول، تقدم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية خبرتها الراسخة إلى هذه المنصة الأشمل مدعومة بالمتانة المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونطاق تواجدها الإقليمي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تتيح أسواق رأس المال الخليجية اليوم فرص استثمارية جديدة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأسواق عبر منصة واحدة، تُسهّل الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على عملائنا الاستفادة من هذه الفرص. وإن تفرّدنا باعتبارنا الوسيط المالي الإماراتي الوحيد المدعوم بمؤسسة مصرفية مرموقة، يوفر وصولاً كاملاً لأسواق مجلس التعاون الخليجي، يمثّل ميزةً تنافسيةً تمنح العملاء الثقة بأن استثماراتهم مدعومة من إحدى أقوى المؤسسات المالية في المنطقة.

من جانبها قالت حصة الملا، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: "يسعى المستثمرون أفراداً ومؤسسات إلى تنويع الخيارات مع ضمان سهولة التداول عبر الحدود. ومن خلال توسيع نطاق خدماتنا ، أصبح الوصول إلى الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي متاحاً عبر حلٍّ واحد يجمع بين منصة رقمية متكاملة وفريق وساطة متخصص. هناك عدد قليل من مقدمي الخدمات يمكنهم مجاراة نطاق الخدمات المتميز الذي نوفّره في الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، وفي حين نواصل الحفاظ على مكانتنا الراسخة بين شركات الوساطة الرائدة محلياً، نعتز بتوسيع نطاق حلولنا لتصبح رافداً أساسياً في دعم الجهود الاستثمارية الإقليمية".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

