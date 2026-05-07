الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش معرض "اصنع في الإمارات"، لتوريد زيوت التشحيم الصناعية ودعم تنمية القطاع الصناعي في الدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى شركة أدنوك للتوزيع تزويد مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيوت التشحيم فائقة الأداء محلية الصنع، ما يعزز دور الحلول المحلية في دعم الأداء الصناعي الموثوق وعالي الكفاءة.

يسهم تعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع أدنوك للتوزيع في دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات ضمن استراتيجية "مشروع 300 مليار"، ما يتيح توريد زيوت التشحيم عالية الأداء للعمليات الصناعية واسعة النطاق.

تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإعادة توجيه حوالي 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي مشترياتها، ما يعكس التزامها الراسخ بتعزيز القيمة المحلية. ومن خلال هذه الشراكة، ستستفيد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من قيام أدنوك للتوزيع بتوريد زيوت تشحيم محلية الصنع مصممة خصيصاً لعملياتها واسعة النطاق، ما يدعم رفع مستوى الكفاءة والموثوقية والأداء على المدى الطويل.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعكس التطور الصناعي المتسارع في دولة الإمارات، في إطار استراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، قدرة السوق المحلية على تلبية المزيد من احتياجاتنا من الإمدادات الصناعية المتقدمة، وهو ما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي. وتسهم هذه الاتفاقية مع شركة أدنوك للتوزيع في تعزيز مرونة سلاسل التوريد الخاصة بشركتنا وترسيخ مساهمتنا في الاقتصاد المحلي".

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على دعم الصناعة المحلية من خلال تقديم حلول عالية الأداء مُنتجة داخل الدولة للصناعات الوطنية. ومن خلال شراكاتنا مع رواد الصناعة الإماراتيين، مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نعمل على تحفيز الطلب الاستراتيجي على المنتجات المحلية، ما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويرفع القيمة الوطنية للمنتج ويدعم مسار دولة الإمارات نحو اقتصاد صناعي متنوع وقادر على المنافسة عالمياً".

تدير الإمارات العالمية للألمنيوم منشآت صناعية متطورة تتطلب حلول تشحيم موثوقة وعالية الأداء. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر شركة أدنوك للتوزيع زيوت تشحيم محلية الصنع مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم واسعة النطاق، ما يدعم الكفاءة والموثوقية والأداء الفائق على المدى الطويل.

وتستفيد شركة أدنوك للتوزيع من قدراتها المتقدمة في مجال المزج وخبرتها المحلية في البحث والتطوير لتقديم حلول تشحيم مصممة خصيصاً للمتطلبات الصناعية الخاصة. كما تعزز هذه الاتفاقية من دور قطاع زيوت التشحيم التابع للشركة في دعم الصناعة الإماراتية، حيث يتم تصدير زيوت التشحيم عالية الأداء المصنعة في الإمارات إلى أكثر من 50 سوقاً حول العالم، ما يعكس الثقة العالمية بجودة أدنوك وابتكاراتها وخبراتها الفنية.

كما يدعم هذا التعاون أجندة التنويع الاقتصادي الأوسع لدولة الإمارات من خلال تمكين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل التوريد الصناعية عبر شراكات تعطي الأولوية لخلق قيمة طويلة الأجل.

-انتهى-

#بياناتشركات