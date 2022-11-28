أبوظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

وكما تم الإعلان عنه في 24 نوفمبر 2022، تم تحديد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب ("سعر الطرح النهائي") بمبلغ 2,62درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و 2,68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية.

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105مليار دولار تقريباً) ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي/ 394مليار ريال سعودي (إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة") والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و" شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية"، على التوالي) .وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنحو 48.2 مرة و 2.8مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة. مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة . وشارك في الاكتتاب بالطرح العام الأولي 283,245 من المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية.

وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة، تم تخصيص 80% من أسهم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944) سهم عادي(، و10% لشريحة الأفراد في دولة الإمارات) 252,708,993 سهم عادي (و10% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية) 252,708,993 سهم عادي(. كما خصصت شركة أمريكانا للمطاعم ما لا يقل عن 1,000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات و ما لا يقل عن 892 سهم من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات و بنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية. وقد تم تخصيص الأسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.

وبحسب الجدول الزمني المُحدث، سيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 30 نوفمبر 2022 وإلى المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 8 ديسمبر 2022. سيتم الانتهاء من عملية الطرح العام الأولي من خلال عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، ومن المتوقع إدراج أسهم الطرح وبدء عملية التداول في 12 ديسمبر 2022، وذلك مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة ("الإدراج ").

قال الاستاذ محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم: "نحقق اليوم إنجازاً يفخر به جميع العاملين في شركة أمريكانا للمطاعم، وهو دليل على القيمة المميزة التي حققتها الشركة منذ إنشائها وحتى الآن. ويعتبر تسعير الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري مؤشراً واضحاً على الفرصة التي نقدمها للمستثمرين، وذلك مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب الإجمالية بنحو 58 مرة".

وتابع العبار: "نتطلع إلى الخطوة القادمة في رحلة النمو والوفاء بوعدنا بخلق قيمة إضافية مستقبلية لمساهمينا. كما نفخر باتخاذنا الخطوة الأخيرة لإتمام عملية الإدراج المزدوج المتزامن الأولى على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، والتي ستساهم في تعزيز عمق وتطورالأسواق المالية في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. نحن متحمسون للترحيب بمساهمينا الجدد في ديسمبر".

الجدير بالذكر أن شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة ("المساهم البائع") كانت قد أعلنت عن طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح") للبيع بقيمة اسمية تبلغ 0,073 درهم إماراتي (ما يعادل 0,075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهم البائع. وستمثل الأسهم المملوكة من قبل الجمهور ما نسبته 33,97% من أسهم الشركة وذلك بتاريخ الإدراج.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي المُحدث

الحدث التاريخ تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم شريحة المؤسسات المؤهلة 28 نوفمبر 2022 28 نوفمبر 2022 الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة على الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) 30 نوفمبر 2022 1 ديسمبر 2022 الإشعار عن طريق رسالة نصية و إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية 30 نوفمبر 2022 قبل 8 ديسمبر 2022 التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، مع مراعاة الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة 12 ديسمبر 2022

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المصغر الخاص بعملية الطرح العام الأولي لأمريكانا للمطاعم: www.americanarestaurants.com/ipo/.