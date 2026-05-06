القاهرة، ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، النسخة الرابعة من «يوم اختبار البرمجيات» يوم الإثنين 11 مايو 2026 بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الجيزة، ضمن شبكة مؤتمرات ISTQB العالمية.

وتُعقد الفعالية هذا العام تحت شعار «صياغة مستقبل اختبار البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث تركز على الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عمليات اختبار البرمجيات، بما يعزز جودة المنتجات الرقمية ويرفع كفاءة وسرعة تطويرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية صناعة البرمجيات المصرية في الأسواق الدولية.

وتهدف الفعالية إلى دعم مجتمع مطوري البرمجيات ومتخصصي اختبار البرمجيات، وتعزيز مهاراتهم وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال جلسات نقاشية وعروض يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، تستعرض مستقبل الاختبارات والأتمتة والتحليلات الذكية، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتعكس هذه الجهود التزام الهيئة المستمر بدعم تنافسية صناعة البرمجيات في مصر، وتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز تطوير حلول رقمية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز نمو الصادرات الرقمية وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) تأسس عام 2001، ويُعد الذراع الفني والمعرفي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث يعمل كبيت خبرة وجهة معتمدة دوليًا لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والاعتماد لشركات البرمجيات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات تطوير البرمجيات وتمكينها من تطبيق المعايير العالمية في هندسة البرمجيات.

للتسجيل والمشاركة عبر الرابط التالي:

https://macber.dev/software-testing-day/register.php

ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر:

www.testingday.net.eg

-انتهى-

#بياناتشركات