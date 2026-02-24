مسقط: مؤكداً دوره الفاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية و دفع عجلة النمو الوطني، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق حملته الرمضانية للمسؤولية الاجتماعية رسميًا، تحت شعار "الأهلي لأهله"، وذلك في حفل تدشين أُقيم في مقره الرئيسي. وقد جمع الحدث نخبة من قيادات البنك والشركاء من المؤسسات والفرق الخيرية، وحظي بحضور إعلامي لافت يؤكد أهمية المبادرة ودورها في التنمية المجتمعية.

شهد الحفل قيام البنك الأهلي، مُمثلاً بفريق "الأهلي يهتم"، بعقد سلسلة من الشراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومنظمات الرعاية الاجتماعية، من أبرزها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، لمواصلة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال النسخة الرابعة من سوق البنك الأهلي الرمضاني، بما يسهم في تعزيز استدامتها الاقتصادية.

كما عقد البنك شراكة مع جمعية الرحمة للأمومة والطفولة، والتي ستعمل على دعم فئة النساء الأرامل والمطلقات الحاضنات للأيتام، من خلال توفير أجهزة منزلية كهربائية ضمن مبادرة "ساس" التابعة للجمعية. ووقّع البنك اتفاقية ثالثة مع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة، في شراكة إنسانية تهدف إلى دعم كبار السن من خلال توفير حلول للرعاية الصحية المنزلية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم الصحي.

كما عقد البنك أيضا شراكة مع فريق سنبادر لخدمة المرضى، والتي تهدف إلى دعم المرضى من الأسر ذات الدخل المحدود عبر توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب دعم التعليم عن بعد للأطفال المرضى من خلال توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسهيل وصولهم الى فرص تعليم متكافئة رغم الصعوبات.

وتعكس هذه الشراكات التزام البنك بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات موثوقة ذات حضور محلي وخبرة متخصصة، بما يضمن تنفيذ المبادرات بأعلى مستويات الشفافية والكفاءة. كما ستُنفَّذ مبادرتين إضافيتين ضمن إطار منسّق مع فروع البنك الأهلي ونافذته الإسلامية – الأهلي الإسلامي – في جميع محافظات السلطنة بالتعاون مع عدد من الفرق والجمعيات الخيرية لتوفير مستلزمات شهر رمضان وتنفيذ مبادرة كسوة عيد، وذلك لأجل توحيد الجهود وتعظيم أثرها وتوجيه الموارد بكفاءة للفئات المستحقة.

واحتفاءاً بهذه المناسبة، قالت الفاضلة جمانة الهاشمي، مساعد المدير العام – رئيس التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي:" يُشكّل شهر رمضان مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الدور المؤسسي في خدمة المجتمع. وفي البنك الأهلي، نحرص على استثمار هذه الفترة لتعزيز دعمنا بشكل مدروس، وبما يتيح توسيع أثرنا في مختلف مجالات مسؤوليتنا الاجتماعية بشراكات مثمرة. إذ يمكّننا هذا النهج من تلبية احتياجات المجتمع المختلفة بمسؤولية واتساق، ويضمن استمرارية المبادرات وتحقيق أثر طويل المدى".

وتجسد الحملة نهج البنك الأهلي المرتكز على خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العمل التطوعي. فمن خلال تفعيل فريق "الأهلي يهتم"، يواصل موظفو البنك تسخير وقتهم وجهودهم لخدمة قضايا مجتمعية قيّمة، بما يعكس روح المسؤولية المشتركة التي تتجاوز الأطر المؤسسية.

وعليه، تعزز حملة "الأهلي لأهله" مكانة البنك الأهلي كمؤسسة مالية مسؤولة تضع الاستدامة المجتمعية في صميم أعمالها، وتواصل مواءمة قيمها المؤسسية مع مبادرات ممنهجة تسهم في دعم رفاه المجتمع وتحقيق أثر إيجابي متواصل.

-انتهى-

#بياناتشركات