أعلنت شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م، الرائدة في خدمات التحويلات المالية وتبديل العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، عن تعيين السيد علي النجار رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

يتمتع السيد علي النجار بخبرة تمتد لأكثر من 23 عاماً في الشركة، شغل خلالها مناصب قيادية أسهمت بشكل كبير في تطوير العمليات والاستراتيجيات المؤسسية. ويعكس هذا التعيين التزام الأنصاري للصرافة المستمر بأعلى معايير الحوكمة والنمو المستدام، ويتماشى مع رسالة الشركة الراسخة في تقديم خدمات مالية موثوقة تتمحور حول العميل.

وستواصل الأنصاري للصرافة، بقيادة علي النجار وبدعم مباشر من باقي الشركات التابعة للمجموعة، تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، والتي لا تقتصر على تنويع الأعمال واستحداث مصادر جديدة للإيرادات فحسب، بل تسهم أيضاً في ضمان استدامة العمليات وتعزيز مرونتها على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، تلتزم الشركة بدعم وتعزيز الشمول المالي، بما يضمن وصول خدماتها إلى شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "يسعدنا أن نرحب بالسيد علي النجار في منصبه الجديد. إن قيادته ورؤيته ستكونان من الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو والابتكار في شركة الأنصاري للصرافة."

ومن جانبه، أعرب علي النجار عن شكره وامتنانه للثقة الممنوحة له، قائلاً: "يشرفني تولي هذه المسؤولية الجديدة وقيادة شركة الأنصاري للصرافة نحو مرحلة جديدة من النجاح. أتطلع للعمل مع فريق العمل المتميز لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتقديم قيمة مضافة لجميع شركائنا."

