المنامة- مملكة البحرين: استقبلت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، سعادة الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية، بما يعزز من تنافسيتها في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، جرى استعراض المبادرات والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات التدريب المتخصص، ولا سيما في التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، إضافة إلى بحث أطر التعاون التي تلبي احتياجات سوق العمل البحريني وتدعم الكفاءات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وأكد سعادة الدكتور كمال آل حمد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، قائلاً: "

“نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين الكفاءات البحرينية بالمعرفة والمهارات اللازمة، لإنشاء جيل ذو خبرة احترافية في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية وقيادة بيئة أعمال متطورة على مستوى دول مجلس التعاون.”

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مركز التحكيم التجاري الخليجي لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة في المنطقة، بهدف دعم بناء القدرات البشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات