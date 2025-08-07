دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "غاز الإمارات"، الشركة الرائدة في قطاع الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، عن تحديث ختم أمان أسطوانات غاز البترول المسال في سوق دبي، حيث تحمل أسطوانات غاز البترول المسال الموزعة في دبي منذ 18 يونيو 2025 ختماً جديداً باللون الأصفر.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود غاز الإمارات المتواصلة لتعزيز السلامة، والتي تهدف إلى حماية العملاء والحفاظ على سلامة الأسطوانات المتداولة. وقد تم إخطار الموزعين بهذا التغيير، وقد تم تمديد فترة الإشعار حتى 23 يونيو 2025.

وبصفتها شركة رائدة في قطاع الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تفخر "غاز الإمارات" بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان في سعيها لتزويد المستهلكين بمنتجات آمنة وموثوقة وعالية الجودة. وتواصل الشركة جهودها لتعزيز إجراءات السلامة المُدمجة في منتجاتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم "غاز الإمارات" باعتبارها مورداً رائداً لمنتجات الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأعلى معايير السلامة والجودة. وتناشد العملاء شراء أسطوانات غاز البترول المسال فقط من الموزعين المعتمدين، والإبلاغ عن أي مخالفات للسلطات المحلية.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات