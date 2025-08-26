تفتح ممرًا جديدًا للغاز الطبيعي المسال، وتعزز أمن الطاقة العالمي، وتضع معايير جديدة على مستوى القطاع

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن فوزها بعقد من شركة "أميغو إل.إن.جي."، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأكبر منشأة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي المسال في العالم.

يشمل هذا المشروع الرائد تحويل ناقلتين للغاز الطبيعي المسال إلى وحدات تخزين عائمة، إلى جانب بناء سفينتين عائمتين جديدتين لتسييل الغاز الطبيعي في حوض «الأحواض الجافة العالمية» في دبي. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة المتكاملة المكوّنة من أربع سفن عملياتها في النصف الثاني من عام 2028، بطاقة إنتاجية تتجاوز 4.2 ملايين طن سنويًا، لتصبح أكبر منشأة عائمة من نوعها على مستوى العالم.

تُعد "أميغو إل.إن.جي" مشروعًا مشتركًا بين شركة "إبسيلون إل.إن.جي. المحدودة" في تكساس، وشركة "إل.إن.جي. أللاينس" الخااصة ومقرها سنغافورة.

وستتمركز المنشأة قبالة مدينة غوايماس في ولاية سونورا على الساحل الغربي للمكسيك، حيث ستُزوّد بالغاز من حوض "بريميان باسين" الأمريكي. وسيُسهم موقعها الاستراتيجي في تعزيز دور المكسيك في إمدادات الطاقة العالمية من خلال تمكين صادرات مباشرة للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأمريكا اللاتينية. كما أن قربها من أسواق آسيا مقارنة بمحطات التسييل في خليج المكسيك الأمريكي سيسهم في خفض تكاليف النقل والانبعاثات، ويفتح ممرًا جديدًا للغاز الطبيعي المسال في وقت حاسم لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وبهذه المناسبة، قال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "يمثل هذا العقد محطة بارزة للأحواض الجافة العالمية ولدبي. وبفضل خبراتنا الواسعة في تحويل المنشآت البحرية المعقدة وبناء المشاريع العملاقة، فإننا نضع معايير عالمية جديدة لحلول الغاز الطبيعي المسال العائمة. كما أن هذا المشروع يعزز مكانة دبي كمركز رائد للهندسة البحرية المتقدمة التي تدعم التجارة العالمية والانتقال إلى الطاقة النظيفة."

وسيُنفّذ المشروع باستخدام استراتيجية الإنشاء المعيارية، (يتم تصميم المنشأة أو الهيكل والبناء كوحدات مستقلّة، ثم نقلها وتجميعها في النظام النهائي) التي تتيح تصنيعًا دقيقًا، ودمجًا سلسًا للأنظمة، وتجهيزات ما قبل التشغيل ضمن بيئة مراقبة، ما يُوفر أعلى مستويات الجودة، ويُسرّع جداول التسليم، ويحدّ من الأثر البيئي، مع ضمان أداء موثوق على المدى البعيد.

ومن جانبه، قال الدكتور موثو تشيزيان، الرئيس التنفيذي لشركة "إل.إن.جي أللاينس": "من خلال شراكتنا مع «الأحواض الجافة العالمية» في بناء أكبر منشأة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي في العالم، نضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة، وقدرة إنتاجية استثنائية، وأداء موثوق طويل الأمد لهذه المنشأة الحيوية. كما أننا نستفيد من المزايا الرئيسية لهذه الحلول العائمة، بدءًا من تسريع جداول المشاريع، ومرورًا بالاختبارات الدقيقة والتجهيزات ما قبل التشغيل في بيئة مراقبة، وصولًا إلى تحقيق الفوائد البيئية الكبيرة التي يطمح إليها هذا النهج."

تجدر الإشارة إلى أن «الأحواض الجافة العالمية» أنجزت أكثر من 10 مشاريع كبرى لتطوير وتحويل وحدات الغاز الطبيعي المسال والوحدات العائمة لتخزين الغاز المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية.

نُبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

أصبحت شركة الأحواض الجافة العالمية بدبي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، على مدار الأعوام الـ 39 عامًا الماضية، المزوّد الرائد للخدمات البرية والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة. وبإشراف المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيّب الله ثراه"، تمّ تصميم هذا المشروع الطموح الذي يتميز بموقع استراتيجي في قلب منطقة سريعة التطوّر على مستوى العالم.

وتقوم "الأحواض الجافة العالمية" بإكمال أكثر من 300 مشروع سنوياً في المتوسط، ولديها سمعة رائدة بقدرتها على إنجاز 42 مشروعاً من مشروعات إعادة التجديد في وقتٍ واحد. وتقع الساحة بجوار ميناء راشد في دبي، وتمتد على مساحة 200 هكتار، وتضم ثلاثة أحواض للسفن ورصيفًا عائمًا، بالإضافة إلى مساحة للرسو تزيد عن 3700 متر مربع. كما أنها تتميز برافعة عائمة داخلية يمكنها رفع 2000 طن متري، بما في ذلك وزن المعدات اللازمة لجميع أنواع عمليات الرفع الثقيلة. وتجاوزت الشركة الأرقام القياسية المعتادة في عدد من أكبر مشروعات عمليات التصنيع البحري والبناء الجديدة في العالم.

تحرص الأحواض الجافة العالمية على مواصلة التميّز وتحقيق مزيد من النجاحات للصناعة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كساحة مفضلة للسفن على مستوى العالم.

حول شركة "إل.إن.جي أللاينس"

تأسست شركة "إل.إن.جي ألاينس" في عام 2013، وهي تابعة للشركة الأمريكية "إبسيلون إل.إن.جي. المحدودة في ولاية تكساس، وتعمل على قيادة مستقبل الطاقة من خلال بنية تحتية متطورة لمحطات الغاز والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وبفضل شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا، تقدم "إل.إن.جي أللاينس" حلول طاقة موثوقة ومستدامة، تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تأثير عالمي ونطاق محلي ملموس.

