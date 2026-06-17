أعلنت اليوم منصة "الآن" (Alaan)، المنصة الرائدة في إدارة النفقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حساب مصرفي تجاري ذكي مدمج، بدعم من "مصرف رويا المحلي الإسلامي". وبهذا الإطلاق، تصبح "الآن" أول شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة تدمج بطاقات الشركات، ومدفوعات الموردين المحلية والعابرة للحدود، وأتمتة الفواتير، والمحاسبة في منصة موحدة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة كركيزة أساسية في رؤية الشركة لبناء نظام التشغيل المالي لكل الشركات الحديثة في المنطقة، وذلك بعد شهر واحد من التزام المنصة بتخصيص 3 ملايين درهم إماراتي لدعم الشركات في دولة الإمارات عبر سداد فواتير الخدمات والاتصالات الخاصة بها.

ويتيح الحساب الجديد للشركات في الإمارات، من خلال اعتماده على البنية التحتية لـ "الخدمات المصرفية كخدمة" (BaaS) من مصرف رويا المحلي الإسلامي، إمكانية الوصول إلى حلول مصرفية رقمية سلسة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومدمجة مباشرة في منصة إدارة النفقات التابعة لمنصة "الآن".

المزايا الاستثنائية للحساب المصرفي التجاري الجديد

نظام "سوبر باي" (SuperPay) لكافة أنواع المدفوعات: يتيح سداد مستحقات مورد في دبي أو مقاول في لندن من لوحة تحكم واحدة، مع توفير تحويلات محلية داخل الإمارات ومدفوعات عابرة للحدود إلى أكثر من 40 دولة، ودون أي رسوم على التحويلات الدولية.

يتيح سداد مستحقات مورد في دبي أو مقاول في لندن من لوحة تحكم واحدة، مع توفير تحويلات محلية داخل الإمارات ومدفوعات عابرة للحدود إلى أكثر من 40 دولة، ودون أي رسوم على التحويلات الدولية. إدخال واحد دون الحاجة لإعادة الكتابة: تقرأ تقنية الذكاء الاصطناعي من "الآن" الفواتير بمجرد وصولها عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها، حيث تُستخلص بيانات المورد، وضريبة القيمة المضافة، وتاريخ الاستحقاق، والبنود بالتفصيل تلقائياً، مع رصد الفواتير المكررة لتفادي سدادها مرتين.

تقرأ تقنية الذكاء الاصطناعي من "الآن" الفواتير بمجرد وصولها عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها، حيث تُستخلص بيانات المورد، وضريبة القيمة المضافة، وتاريخ الاستحقاق، والبنود بالتفصيل تلقائياً، مع رصد الفواتير المكررة لتفادي سدادها مرتين. عمليات موافقة ومحاسبة مدمجة: تُوجَّه الفواتير تلقائياً إلى الشخص المعني بالموافقة مع سجل تدقيق كامل، وتتزامن المدفوعات مباشرة مع منصات المحاسبة الكبرى مثل Odoo ، و Zoho ، و Xero ، و QuickBooks وغيرها.

تُوجَّه الفواتير تلقائياً إلى الشخص المعني بالموافقة مع سجل تدقيق كامل، وتتزامن المدفوعات مباشرة مع منصات المحاسبة الكبرى مثل ، و ، و ، و وغيرها. استقبل مدفوعاتك أيضاً: يمكن للشركات تلقي مدفوعات المتعاملين على الحساب نفسه الذي يدير تدفقاتهم المالية الصادرة.

يمكن للشركات تلقي مدفوعات المتعاملين على الحساب نفسه الذي يدير تدفقاتهم المالية الصادرة. مستخدمون بلا حدود واسترداد نقدي بلا حدود: يمكن لجميع أعضاء فريق العمل الانضمام إلى الحساب نفسه، مع الاستفادة من ميزة استرداد نقدي محلي ودولي بلا حدود على كل درهم يتم إنفاقه عبر بطاقات الشركات.

يمكن لجميع أعضاء فريق العمل الانضمام إلى الحساب نفسه، مع الاستفادة من ميزة استرداد نقدي محلي ودولي بلا حدود على كل درهم يتم إنفاقه عبر بطاقات الشركات. خدمات مصرفية رقمية بدعم من "مصرف رويا المحلي الإسلامي": تتيح البنية التحتية لـ "الخدمات المصرفية كخدمة" من مصرف رويا المحلي الإسلامي للشركات إمكانية الاستفادة من خدمات الحسابات المتوافقة مع الشريعة، والمدفوعات الواردة والصادرة، والقدرات المصرفية مباشرة داخل منصة "الآن"، مما يوفر تجربة مالية متكاملة وميسرة.

تعقيباً على هذا الإطلاق، قال بارثي دورايسامي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "الآن": "على مدى عقود، واجهت الفرق المالية في الإمارات إجراءات يدوية معقدة لإتمام المدفوعات. ومع إطلاق هذا الحساب، فإن فاتورة المورد التي كانت تستغرق ساعات لمعالجتها باتت تُنجز بالكامل في دقائق معدودة؛ فالشركات في دولة الإمارات تستحق منصة متطورة تؤتمت المهام اليدوية وتضع نموها وازدهارها في المقام الأول".

ويأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي التجاري في دولة الإمارات التحول الأكبر له منذ جيل كامل؛ حيث شهدت الدولة انضمام 250,000 شركة جديدة خلال عام 2025 وحده، مما رفع إجمالي عدد الشركات في الشرق الأوسط إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، يتجه الكثير منها نحو الانتقال من المصارف التقليدية إلى المنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أولاً.

ومنذ انطلاقتها في عام 2022، نجحت "الآن" في ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث أغلقت مؤخراً جولة تمويلية (Series A) بقيمة 48 مليون دولار بقيادة "Peak XV Partners". وتحظى المنصة بثقة أكثر من 3,000 فريق مالي في مؤسسات بارزة مثل G24، وكريم، وتابي، وماكدونالدز، والبراري.

ومن جانبه، صرّح كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لـ "مصرف رويا المحلي الإسلامي": "تتماشى هذه الشراكة بشكل مباشر مع أحد الركائز الجوهرية للمصرف والمتمثلة بدعم الشركات وتمكينها عبر تقديم خدمات مصرفية تتسم بالبساطة والأخلاقية وتتمحور حول احتياجاتهم الفعلية. ومن خلال تعاوننا مع المنصة، سنمكّن الشركات في دولة الإمارات من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية سلسة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن الأدوات التقنية التي يستخدمونها بالفعل كل يوم. ويعد هذا نموذجاً بارزاً لكيفية إسهام الحلول المالية المدمجة (Embedded Finance) في إزالة العقبات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ومساعدة الشركات على التركيز بالكامل على تحقيق النمو".

إخلاء مسؤولية: يتم إصدار حساب "الآن" التجاري من قِبل "مصرف رويا المحلي الإسلامي"، وهو مصرف مرخص وخاضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب لوائح الأموال الإلكترونية لعام 2011.

نبذة عن "الآن" (Alaan)

تُعد "الآن" المنصة الأكبر والأكثر شمولاً لإدارة النفقات في منطقة الشرق الأوسط. وتُستخدم بطاقات "الآن" من قِبل أكثر من 3,000 عميل من الشركات المتوسطة والكبيرة التي توظف مجتمعةً أكثر من 200,000 موظف عبر قطاعات متنوعة مثل العقارات، والطيران، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. وساهمت بطاقات الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطورة حصرياً من "الآن" في توفير ملايين الدراهم للشركات، وتمكين الفرق المالية التي تبحث عن ميزة تكنولوجية توفر الوقت والمال لمؤسساتها.

انطلقت "الآن" عام 2022 في دولة الإمارات، وهي مدعومة من حاضنة الأعمال العالمية "Y Combinator"، وصُنفت كالمنصة رقم 1 في إدارة النفقات من قِبل منصة "G2" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن "مصرف رويا المحلي الإسلامي":

يتخذ "مصرف رويا المحلي الإسلامي" من إمارة عجمان مقراً رئيسياً له، وقد انطلق في عام 2024 ليمثّل نموذجاً فريداً يجمع بين الحلول التقنية المبتكرة والمبادئ الراسخة للصيرفة الإسلامية، مُصمماً خصيصاً لتلبية تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء. وبصفته مصرفاً متخصصاً مرخصاً من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقدّم تجربة مصرفية رقمية سلسة، ترتكز على معايير أمان متطورة وتصميم مبتكر يتسم بالبساطة والوضوح. يسترشد المصرف في كافة أعماله بركائز العدالة، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية؛ حيث يغرس جذوره عميقاً في قلب المجتمع، مساهماً في دعم الأسر ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يلتزم بتعزيز الثقافة والشمول المالي عبر فروعه التي تتبنى مفهوم "الأبواب المفتوحة"، لتكون بمثابة مراكز معرفية متكاملة تهدف إلى تعليم ودعم كافة أفراد المجتمع.

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