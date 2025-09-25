الأردن: تحت رعاية رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود، افتُتح اليوم الأربعاء الموافق 24 أيلول الجاري، مكتب البريد الأردني الجديد في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المجمع المهندس عماد المطارنة، والرئيس التنفيذي للمجمع المهندس عمّار عز الدين، والمديرة العامة لشركة البريد الأردني هنادي الطيب.

وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي لمجمع الملك الحسين للأعمال نحو توسيع محفظة خدماته لتقديم حلول متكاملة للموظفين والمؤسسات العاملة والمستثمرين داخل المجمع، والتي تؤكد سعي المجمع الدائم لمواصلة التحول الرقمي وإطلاق المكونات والخدمات النوعية التي ترسخ مكانته كوجهة متعددة الاستخدامات وقادرة على جذب الأعمال والاستثمارات وتلبية متطلباتها، إلى جانب تلبية متطلبات الحياة.

وبينت المديرة العامة لشركة البريد الأردني أن افتتاح مكتب البريد الجديد في المجمع يتوافق مع خطط الشركة الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية البريدية في المملكة، وتوسيع شبكة خدماتها العصرية، وتسهيل الوصول إليها؛ مشيرة إلى أن الفرع سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية التي تتراوح بين الحوالات المالية المحلية والدولية والحوالات المالية التجارية، وخدمات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وبيع طوابع الواردات وتفعيل الهوية الرقمية، فضلاً عن خدمة Drop Point لتوصيل واستلام الطرود، وخدمات البريد السريع الداخلي والخارجي، وخدمات الطرود والرزم البريدية، مما يعزز دور البريد الأردني في تقديم الخدمات الفضلى لكافة القطاعات ذات الشأن.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "يشكل افتتاح مكتب البريد في قلب المجمع قيمة مضافة تعزز منظومة الخدمات النوعية التي نقدمها، كما أنه يترجم التزامنا بدعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي، من خلال توفير بيئة متكاملة تضمن انسيابية الخدمات اليومية وتثري تجربة الموظفين والمستثمرين داخل المجمع".

ومن خلال نهجه القائم على الشراكات الاستراتيجية، يواصل مجمع الملك الحسين للأعمال جهوده لتعزيز مكانة عمّان كمركز إقليمي للأعمال والتكنولوجيا والخدمات الحديثة.

