أبوظبي، أعلن معهد برجيل للأورام عن إطلاق مركز الساركوما والعظام المتطور، والذي يعد ثمرة تعاون بين معهد برجيل للأورام ، ومعهد برجيل للعظام ، ويقع المركز في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، وهي المنشأة الرائدة لمجموعة برجيل القابضة، ويمثل هذا الإطلاق خطوة نوعية تهدف إلى إحداث نقلة جذرية في علاج الأورام النادرة والمعقدة للعظام والأنسجة الرخوة، عبر الدمج بين الطب الدقيق، والتقنيات المتقدمة، والرعاية الإنسانية الشاملة، فيما حضر حفل الإفتتاح إدارة مدينة برجيل الطبية ومعهد برجيل للأورام والكادر الطبي والإداري والمرضى.

ويُعد المركز الجديد إضافة بارزة للتخصصات الفرعية الدقيقة والذي يرسخ مكانة دولة الإمارات الطبية كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والطب التخصصي في علاج السرطان، إذ يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة تعتمد على النهج التعاوني بين التخصصات المختلفة مثل الطب التأهيلي وطب الأورام والجراحات الدقيقة المتقدمة كجراحات الأوعية الدموية، وخدمات العلاج الإشعاعي و الأشعة إلى جانب تقديم الدعم النفسي اللازم للمريض وأسرته، مع استخدام أحدث التقنيات في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العمليات الجراحية (Intraoperative MRI)، بالإضافة إلى جراحات الأطراف الميكروسكوبية الدقيقة، والعلاجات الموجهة والمناعية المستندة إلى التحليل الجيني المتقدم.

وتُعد أورام الساركوما من أكثر أنواع السرطان ندرة على مستوى العالم، إذ تشكّل نحو 1% فقط من سرطانات البالغين وما يقارب 15% من سرطانات الأطفال، مع تسجيل أكثر من 13 ألف حالة جديدة سنويًا وذلك بحسب الإحصائيات العالمية ، وتؤكد الأبحاث أن فرص الشفاء تعتمد بدرجة كبيرة على التشخيص المبكر والتدخل المتخصص، وهو ما يسعى المركز إلى تحقيقه من خلال منظومة رعاية متكاملة وشراكات علمية مع مؤسسات دولية رائدة مثل الجمعية الأوروبية للأورام الطبية (ESMO)، بما يسهم في رفع معدلات النجاة لخمس سنوات من المتوسط العالمي البالغ 60–70% إلى أكثر من 80%، وتقليل معدلات الانتكاس بنسبة تصل إلى 30%.

ويضم مركز الساركوما والعظام الواقع في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، فريقًا متعدد التخصصات يضم نخبة من استشاريي الأورام، وأطباء أورام العظام، وخبراء الأشعة، وأطباء علم الوراثة، واختصاصيي علم الأمراض الجزيئي، الذين يعملون وفق نهج تكاملي يجمع بين الخبرة السريرية الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، ويعتمد المركز على تقنيات التسلسل الجيني المتقدم (NGS) والتصوير عالي الدقة لتصميم خطط علاجية فردية تستند إلى خصائص كل مريض.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ، أن إطلاق المركز الجديد يجسد رؤية المعهد في ترسيخ مكانة الإمارات كمحور للريادة في طب الأورام، مشيرًا إلى أن التعاون بين المرضى وعائلاتهم والمجتمع الطبي يمثل حجر الزاوية لتحقيق التقدم في علاج السرطانات النادرة.

وأضاف:"ندعو المرضى وأسرهم والباحثين إلى أن يكونوا جزءًا من هذا الإنجاز الطبي الذي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج الساركوما وأورام العظام، هذا المركز يجسد التزامنا بالرعاية الشمولية من الفحص الجيني المبكر إلى برامج التعافي والدعم النفسي للمرضى، كما أننا نواصل توسيع شبكة معاهد برجيل للأورام في أبوظبي ودبي والشارقة والعين وسلطنة عمان، لضمان وصول العلاج المتخصص إلى كل مريض في المنطقة".

وقال الدكتور مجتبى علي خان الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية:" يأتي إطلاق المركز الجديد في إطار إلتزامنا بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الصحية المتميزة في مدينة برجيل الطبية وتقديم خدمات متخصصة لمرضانا ودعم البحث العلمي والابتكار الطبي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز جودة الحياة وبناء منظومة رعاية صحية عالمية المستوى.

وأضاف الدكتور محمد معاذ عدي استشاري جراحة العظام ورئيس معهد العظام ، :" يمثل إطلاق مركز الساركوما والعظام خطوة متقدمة في تطوير الرعاية التخصصية لسرطانات الجهاز العضلي الهيكلي، سيسهم هذا المركز في تقديم علاجات مبتكرة وتقنيات جراحية متقدمة في مجال جراحة العظام مع نهج متعدد التخصصات لتحسين نتائج المرضى في دولة الإمارات والمنطقة، مع توفير جميع الخدمات المتعلقة بالساركوما تحت مظلة واحدة، حيث نركز في نهجنا على احتياجات المريض، وتعزيز جودة حياته باستخدام أحدث العلاجات ووضع الخطة المناسبة لكل مريض".

