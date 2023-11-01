يقع الفندق المدهش في ميناء خور دبي، أحدث مشاريع التطوير العقاري في دبي، ويوفر إطلالات خلابة على أفق المدينة وشاطئها، ويعدّ الملاذ المثالي للراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة

بمناسبة الافتتاح، يقدم الفندق عروضاً ترويجية تتضمّن خصماً بنسبة 15 في المائة على الإقامات ووجبة إفطار مجانية. سارعوا اليوم إلى حجز رحلتكم إلى هذه الوجهة الاستثنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، يحتلّ فندق "فيدا كريك بيتش" موقعاً راقياً وهادئاً على الواجهة البحرية الخلابة لمشروع ميناء خور دبي، ويجسّد مفهوماً جديداً لحياة المدينة الفاخرة. تضمّ هذه الوجهة العصرية الراقية 99 غرفة وجناحاً، وتدمج بين الأناقة العصرية في أجواء خالية من الهموم وبين السحر والتألق منقطع النظير في قلب هذه المنشأة الجديدة النابضة بالحياة في دبي.

يقع فندق "فيدا كريك بيتش" في قلب مشروع ميناء خور دبي الراقي، ويوفّر ملاذاً هادئاً للاسترخاء والاستجمام بعيداً عن صخب المدينة. يتميز الموقع بممشى نابض بالحيوية بطول 6 كيلومترات، يقدّم إطلالات ساحرة على البحيرة الحصرية الخاصة بالفندق، ويتيح للضيوف التمتع بأجواء مبهجة أثناء نزهاتهم، على الرغم من موقعه المثالي، على بعد 20 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة دبي وعلى بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي.

يشكّل الفندق تحفة معمارية حديثة ذات إطلالات مميزة على البحيرة الحصرية الخاصة به، والتي سيتم افتتاحها قريباً. ستشكّل هذه البحيرة المذهلة واحة من الهدوء والاسترخاء وتمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأجواء الشاطىء العصرية، بفضل نظام الأمواج المتطور، الذي سيسمح بتوليد الأمواج المصطنعة، الشبيهة بأمواج البحر المفتوح على الشاطئ.

أما تصاميم الفندق الداخلية فتتميز بألوانها البرونزية الجميلة الدافئة المستوحاة من ألوان الغروب الساحر للشمس وهي تنعكس على مياه الخور، ما يمنح الفندق أجواء دافئة وجذابة تتماشى مع أجوائه العصرية الساحرة. كذلك، تطالع الزوار مجموعة من التحف الفنية المختارة بعناية التي تزيّن الجدران، تذكّر بمقتنيات هواة جمع التحف القيّمة وتضفي عليها طابعاً معاصراً عابراً للحدود.

تتميّز أماكن السكن في فندق "فيدا كريك بيتش" بتنوّعها الكبير، وتلبي تفضيلات جميع أنواع الزّوار، من قبيل الغرف الديلوكس والغرف البريمير والأجنحة ذات الإطلالة الخاصة على البحيرة. هذا ويضمّ الفندق أيضاً مجموعة واسعة من المطاعم، الجاهزة لإثارة إعجاب جميع الذوّاقة ومختلف الأذواق. كما يسمح الفندق باستضافة الفعاليات والمناسبات المتنوعة، ويضمّ غرف اجتماعات ذات تصميم بسيط، يغمرها الضوء الطبيعي، والمجهّزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية.

عرض الافتتاح

استمتعوا بالعطلة المثالية على شاطئ البحر في فندق "فيدا كريك بيتش" واحجزوا إقامتكم منذ الآن وحتى 30 نوفمبر، لتمضية وقت ممتع حتى 27 ديسمبر، واستمتعوا بخصم مذهل يصل إلى 15 في المائة على إقامتكم، فضلاً عن فطور مجاني لذيذ.

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