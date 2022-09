فرانكفورت: فندق انترسيتي مسقط، هو الفندق الثالث في سلطنة عمان تحت العلامة التجارية دويتشه للضيافة، ولقد فتح أبوابه في الأول من سبتمبر 2022. يقع المبنى الجديد للفندق داخل منطقة الوزارت والسفارات في الخوير وهو جزء من مجمع الراية المرموق. يضم فندق انترسيتي مسقط 273 غرفة ما بين الغرف العادية والأجنحة الفاخرة. يحتوي المبنى على طابق خاص للأعمال والذي يتضمن غرفاً وأجنحة لرجال الأعمال مع مزايا إضافية مثل: تسجيل الدخول المبكر، المغادرة المتأخرة، المشروبات الترحيبيية المجانية مع وسائل الراحة داخل غرف كبار الشخصيات. علاوة على ذلك، يتميز الفندق بمطعم سيترين حيث يمكنكم تناول الطعام طوال اليوم بالإضافة إلى مقهى في ردهة الفندق، حوض سباحة، صالة رياضية، ومنتجع صحي يحتوي على ستة غرف مخصصة، وأربع غرف اجتماعات متعددة الوظائف بسعة تصل إلى 135 ضيفًا وقاعة للمناسبات تتسع لـما يقارب 1200 ضيف.

وفقًا لتصريح السيد سيغفريد نيرهاوس، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط، دويتشه للضيافة : يعد الشرق الأوسط وجهة مهمة لكلٍ من السياح و رجال الأعمال. وسوف يتناسب فندق انترسيتي مسقط بشكل جيد مع المنطقة، حيث أن مفهوم الفندق يلبي احتياجات جميع المسافرين. ونحن نتطلع إلى نجاح وإستمرار هذة العلامة التجارية في عمان إلى جانب فنادقنا الموجودة في صلالة ونزوى بالإضافة إلى تطلعنا في التوسعة الناجحة في منطقة الشرق الأوسط.

ويضيف المدير العام رينجيث شاندران : يسعدنا افتتاح فندق انترسيتي مسقط في سلطنة عمان. حيث سيلبي الفندق كافة إحتياجات فئات السوق سواء من فئة الأعمال أو السياحة أو الفعاليات والمناسبات الكبرى. نتطلع أيضا للعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة إدارة الفنادق الوطنية، ووزارة العمل، وأتطلع إلى الترحيب بالمواهب العمانية في الفريق.

يقع فندق انترسيتي مسقط في مكان مثالي يسهل الوصول إليه من مطار مسقط الدولي، والمعالم الثقافية لقصر العلم، وكورنيش مطرح مع منتزه بطول ثلاث كيلومترات. يقع شاطئ الخوير على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من الفندق - وهو مجرد واحد من العديد من الشواطئ الجميلة في السلطنة والتي يبلغ طولها ما يزيد عن 2000 كيلومتر.

المعلومات الصحفية الحالية متاحة في بوابة الصحافة لدينا.

الرؤية و العاطفة و العالمية. تقدم دويتشه هوسبيتاليتي تجربة مثالية للضيف. تماشيًا مع رؤيتها وشغفها وأفقها العالمي، تسعى دويتشه للضيافة إلى تقديم تجربة الإقامة المثالية للضيوف. التقاليد مع الرؤية المستقبلية يجتمعان معاً في مجموعة لا تُضاهى من ثماني علامات تجارية تعمل في أكثر من 160 فندقاً على مستوى العالم. "الاحتفال ببساطة فاخرة" Steigenberger Icons هي فنادق فاخرة استثنائية تجمع بين التفرد التاريخي والمفاهيم الحديثة. كما خلقت العلامة التجارية Steigenberger Porsche Design Hotels زخماً وأسلوباً مبتكراً في قطاع الحياة الفاخر. وتمثل فنادق ومنتجعات Steigenberger مثالاً للضيافة الراقية في ثلاث قارات. JAZ in the city في هذه الفنادق نمط الحياة المدنية الذي يملي إيقاعاً فئة الفنادق الراقية. House of Beats توحد الشغف بين الأعمال الفندقية مع سحر أسلوب الحياة والموضة والموسيقى. بينما يقع فندق IntercityHotel في قلب أي وجهة ويوفر إقامة حقيقية مليئة بالراحة وسهولة التنقل في فئة الفنادق المتوسطة . MAXX من دويتشه هوسبيتاليتي هي علامة تجارية جذابة يتم ضخها إلى السوق ، وهي تقع في فئة الفنادق المتوسطة من السوق. توفر فنادقZleep تزاوجاً ذكياً بين التصميم والوظائف في القطاع الاقتصادي. تم توحيد جميع هذه العلامات التجارية في

إطار H-Rewards ، برنامج الولاء الخاص بشركة دويتشه هوسبيتاليتي والذي يحقق فوائد من الحجز الأول وما بعده.

#بياناتشركات

- انتهى -