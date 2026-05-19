القاهرة، مصر : أعلنت مستشفى الناس افتتاح المبنى الرئيسي الجديد بالمستشفى، وإطلاق اسم الراحل خميس عصفور عليه، تقديرًا لمسيرته الوطنية والإنسانية وإسهاماته الممتدة في دعم قيم العمل المجتمعي والخيري، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأفراد عائلة الراحل.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون بين مؤسسة الجود وأبناء المرحوم خميس عصفور، في إطار دعم استمرارية الرسالة الإنسانية التي تتبناها مستشفى الناس في تقديم خدمات طبية مجانية وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال كلمته، أكد الأستاذ عمر عصفور، الرئيس التنفيذي لشركة عصفور كريستال، أن النجاحات التي تحققها مستشفى الناس اليوم ما كانت لتتحقق لولا حالة التكامل الكبيرة بين كافة أبناء المجتمع المصري، مشيداً بالدعم الممتد الذي توليه الدولة بقياده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصحية والخيرية خلال السنوات الأخيرة، ومثمناً التطوير الواضح وغير المسبوق الذي يشهده القطاع الصحي والتنموي.

وأضاف: “ نشهد اليوم اهتمامًا غير مسبوق من الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية، سواء من خلال البنية التحتية الطبية أو المبادرات الرئاسية الكبرى التي ساهمت في تحسين جودة الخدمات العلاجية ووصولها لعدد أكبر من المواطنين. هذا الدعم خلق بيئة حقيقية تسمح للمؤسسات الخيرية والطبية بأن تقوم بدورها بشكل أكثر تأثيرًا واستدامة.

تُعد مستشفى الناس واحدة من أكبر الصروح الطبية الخيرية في مصر والشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها العلاجية بالمجان بالكامل، وتضم:

600 سرير طبي

140 وحدة رعاية مركزة

48 عيادة خارجية

10 غرف عمليات

4 غرف قسطرة قلبية متطورة

كما نجحت المستشفى منذ انطلاقها في تقديم:

أكثر من 1,427,961 فحصًا طبيًا وتشخيصيًا

أكثر من 93,742 زيارة للعيادات الخارجية

13,793 جراحة قلب وقسطرة قلبية

4,965 جراحة ومنظار للجهاز الهضمي

علاج 2,443 مريضًا بوحدة السكر

علاج 354 حالة بوحدة الحروق

وتواصل مستشفى الناس تقديم خدمات تشخيصية وجراحية شاملة تحت سقف واحد، في نموذج يعكس قوة التكافل المجتمعي المصري، والإيمان بأهمية توفير رعاية صحية متقدمة لكل إنسان.

-انتهى-

#بياناتشركات