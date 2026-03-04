أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هاير في خريف 2025 عن إبرام شراكات عالمية لسنوات عديدة مع نادي ليفربول لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان. كما عززت حضورها الدولي من خلال التعاون مع رابطة الدوري الإسباني، ورابطة الدوري البرتغالي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب تجديد اتفاقيتها مع رابطة محترفي التنس. وتأتي هذه الخطوات في إطار ترسيخ استراتيجية هاير العالمية للشراكات الرياضية وتعميق حضورها في أبرز المنصات التنافسية على مستوى العالم.

وبصفتها العلامة التجارية الأولى عالميًا في فئة الأجهزة المنزلية الكبيرة على مدار 17 عامًا متتالية، تواصل هاير تعاونها مع نخبة الأندية والبطولات الدولية لدمج روح التميز الرياضي مع الابتكار الذكي، بما يهدف إلى الإلهام، وتعزيز الترابط، وصناعة تجارب أكثر ثراءً وذكاءً للجماهير والمستهلكين حول العالم.

انطلقت فعالية رياضية كبرى مخصّصة لعامة الناس في أبوظبي في فبراير 2026، ويتقاطع شعار البطولة "الرياضة للجميع" مع فلسفة هاير الرياضية. وانطلاقًا من التزامها بتمكين الحياة اليومية عبر التكنولوجيا، توفر هاير حلولًا ذكية وسلسة تدعم عشاق الرياضة في مختلف مراحل يومهم، وتساعدهم على ممارسة أنشطتهم بأفضل أداء ممكن، ليصبح كل فرد "سيد" تجربته وصاحب قراره في أسلوب حياته.

ومن أجواء يوم المباراة إلى تفاصيل الحياة اليومية، تنظر هاير إلى الرياضة ليس فقط بوصفها منافسة، بل باعتبارها جسرًا يربط بين التكنولوجيا والمشاعر وأنماط العيش المعاصرة. ومن خلال شراكاتها مع كبرى القوى الرياضية العالمية، تواصل هاير تجسيد رسالتها " العب مع الرقم واحد"، مؤكدة أن الابتكار الذكي يجب أن يكون في خدمة كل أسرة، مؤكدة أن الابتكار الذكي يجب أن يكون في خدمة كل أسرة، لتكتب فصلًا جديدًا من قصة " التصنيع الذكي في الصين" على المستوى الدولي.

