أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق اليوم عن تأسيس مجموعتها الخامسة "استثمار كابيتال"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توسع الشركة وتنويع القطاعات التي تعمل بها.

ستتخصص مجموعة استثمار كابيتال في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال والتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية استثمار القابضة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم.

ويأتي تأسيس استثمار كابيتال دعمًا لاستراتيجية استثمار القابضة الأوسع، الرامية إلى تنويع الأصول المالية، وتحسين كفاءة رأس المال، وتوحيد ممارسات الحوكمة عبر مختلف الأسواق. ومن خلال نهج مركزي ومنضبط، من المتوقع أن تسهم المجموعة في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الشفافية، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

وفي تعليق على الإعلان، قال خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة:"إن تأسيس استثمار كابيتال يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير أعمالنا في قطاع المصارف والخدمات المالية ضمن بيئة تنظيمية متقدمة. ننطلق من دولة قطر باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا، مع التركيز على الإدارة المسؤولة لرأس المال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مع توسيع نطاق أنشطة الاستثمار في المنطقة، استنادًا إلى أطر تنظيمية ورقابية صارمة تدعم النمو المستدام."

كما أكد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الشركة القائمة على رصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والأسواق، وتنويع المحافظ الاستثمارية بما يسهم في إدارة أفضل للمخاطر، وهو النهج الذي أثبت نجاحه في وضع استثمار القابضة في مقدمة الشركات القطرية داخل قطر وخارجها.

وقد أعلنت استثمار القابضة تعيين فادي الفقيه رئيساً تنفيذياً لمجموعة استثمار كابيتال. لدى الفقيه خبرة تجاوز 25 عاماً في قطاع المصارف والاستثمارات المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

يُذكر أن استثمار القابضة ش.م.ع.ق تعمل من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية، ومجموعة الخدمات، ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية. وتضم الشركة أكثر من 28,000 موظف من أكثر من 100 جنسية، وتمتد عملياتها عبر أكثر من 10 دول.

