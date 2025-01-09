دورش تشرف على تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إدارة المياه والصرف الصحي بقيمة تتجاوز 800,000,000 ريال سعودي

المملكة العربية السعودية، الرياض: تم تعيين دورش جلوبال، المؤسسة الاستشارية والهندسية الدولية الرائدة، كمستشار هندسي رئيسي للإشراف على إدارة تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لشركة المياه الوطنية السعودية في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية الغربية.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي تستمر لمدة خمس سنوات إلى الاستفادة من خبرة دورش العالمية في توفير المتخصصين و الخدمات الهندسية والاستشارية، بما في ذلك مراجعة التصاميم وإدارة العقود وإدارة الإنشاءات والإشراف على الاختبارات والتشغيل.

وتشمل الاتفاقية إدارة تنفيذ المشاريع في منطقتين، حيث تضم مجموعة المنطقة الجنوبية الإشراف على تنفيذ 154 مشروعاً بقيمة 490,000,000 ريال، بينما تضم ​​مجموعة المنطقة الشمالية الغربية 99 مشروعاً بقيمة 336,000,000 ريال.

وفي هذا السياق تحدث أيمن هيكل، الرئيس التنفيذي لشركة دورش جلوبل:" أشعر بفخر كبير بالإنجاز الذي حققه فريقنا في المملكة العربية السعودية. يُجسّد هذا المشروع الضخم التزام دورش بأعلى معايير الجودة العالمية، ويعكس السمعة المتميزة التي بنيناها على مر السنين. إن قدراتنا التقنية الرائدة تقدم حلولاً مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركة المياه الوطنية السعودية، بل وتتجاوز توقعاتها".

وتأتي هذه المشاريع الضخمة ضمن استراتيجية المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل شركة المياه الوطنية على تنفيذها ضمن جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز نظام توزيع المياه وتحقيق الأمن المائي. كما توفر خدمات المياه المستدامة في جميع المدن والمحافظات في المملكة العربية السعودية.

تتضمن خبرة دورش السابقة في مشاريع المياه في السعودية الإشراف على تنفيذ نظم تمديد المياه لمختلف البلديات في المملكة، من خلال الإشراف الفني والمالي والإداري على المواقع، مما يضمن الإلتزام الصارم بالمواصفات الفنية و التقنية للمشروع.

تقوم دورش أيضاً بإدارة مشاريع ضخمة أخرى في المملكة العربية السعودية مثل نظام النقل الذكي لمدينة الرياض، و الإشراف على تنفيذ مبادرة التشجير الخضراء في الرياض. وتؤكد هذه المشاريع على خبرة الشركة ومساهماتها الكبيرة في البنية التحتية والنمو الاقتصادي في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن دورش احتلت مؤخراً المركز 40 في تصنيف (ENR) لأفضل 225 شركة تصميم دولية لعام 2024، و هي قفزة مذهلة من تصنيفها السابق الذي كان في المرتبة 77 في عام 2023 مما يؤكد على تأثير الشركة المتزايد ونجاحها في الأسواق العالمية.

حول "دورش جلوبال":

تشتهر دورش جلوبال بكونها شركة استشارية وهندسية رائدة تعمل على تشكيل المجتمعات والمدن المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. باعتبارها شركة تابعة لشركة RSBG SE، وهي شركة قابضة تابعة لمجموعة RAG-Stiftung، تساهم الشركة في تحقيق الهدف النبيل للمؤسسة. من خلال معالجة تحديات البنية التحتية والاجتماعية لعالم ديناميكي، تتضمن مجالات الأعمال الأساسية لشركة "دورش جلوبال" كلًا من البنية التحتية للنقل والمياه والبيئة والتخطيط المبتكر والهندسة المعمارية والتنمية الحضرية والطاقة والصناعة والتعاون الإنمائي. حققت "دورش جلوبال" إيرادات تبلغ حوالي 600 مليون يورو في عام 2023، وتدير فريقاً يضم حوالي أكثر من 7,000 موظف في أكثر من 50 دولة وأكثر من 12 ألف مشروع، وتبدي المسؤولية تجاه الأشخاص والمجتمعات والبيئة بفضل الخطط الإقليمية المتخصصة والخبرة الممتدة لأكثر من 70 عاماً من تاريخ الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابطwww.dorsch.global.

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