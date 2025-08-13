التعاون يعزز مكانة المصرف كشريك تحويلي للتدفقات المالية واسعة النطاق وعالية القيمة وإدارة المعاملات

• سيقوم المصرف أيضاً بتسهيل خدمات الرواتب وتوفير بطاقات ائتمان الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع دوره من مزود رئيسي لخدمات إدارة النقد للعمليات المالية إلى شريك مصرفي استراتيجي لمجموعة "كيميرا" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار هذا التعاون، سيقدم "الإمارات الإسلامي" لمجموعة "كيميرا" مجموعة شاملة من الحلول الرقمية والتشغيلية المبتكرة، بما في ذلك الوصول إلى منصتي الخدمات المصرفية الرقمية "بيزنس أونلاين" "businessONLINE" و"سمارت تريد" "smartTRADE"، وأجهزة الإيداع النقدي الذكية، ومسح الشيكات، وطباعة الشيكات عن بُعد، مما يوفر حلولاً سلسة وذكية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجموعة. كما سيقوم "الإمارات الإسلامي" بتسهيل خدمات الرواتب (غير الخاضعة لنظام حماية الأجور) وإصدار بطاقات ائتمان الشركات للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا التعاون مع مجموعة ’كيميرا‘ لتقديم حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجاتها المالية المتطورة. نحن نسعى من خلال التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي والحلول التي تركز على المتعاملين، إلى تعزيز مكانتنا كشريك موثوق لمتعاملينا من الشركات، وكلاعب رئيسي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف: "انطلاقاً من كوننا مصرفاً إسلامياً رائداً في المنطقة، فإننا ملتزمون بتزويد متعاملينا بحلول مصرفية تركز بالدرجة الأولى على التقنيات الرقمية، بما يعزز الكفاءة والراحة للمتعاملين. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مجموعة ’كيميرا‘ لتعزيز مرونة أعمالها وتحسين أدائها، فضلاً عن توجيهها خلال رحلتها للتحول الرقمي."

ومن جانبه، قال طارق الغصين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيميرا": "تمثل الشراكة مع ’الإمارات الإسلامي‘ خطوة استراتيجية في تطوير العمليات المالية لمجموعة ’كيميرا‘ من خلال حلول مصرفية رقمية متطورة. ولا شك أن خبرتهم ومنصاتهم المبتكرة ستمكننا من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة المعاملات، وتعزيز المرونة المالية. كما يعكس هذا التعاون التزامنا بدمج أفضل الحلول المالية التي تدعم نمونا، وتعزز قدراتنا، وتؤهلنا لتحقيق النجاح على المدى الطويل."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

