تُمثّل كرابي الوجهة الجديدة الـ 11 للاتحاد للطيران هذا العام، مما يرفع عدد وجهات شبكتها العالمية إلى 86 وجهة، مع إطلاق ثماني وجهات إضافية خلال الشهرين المقبلين

تُشغّل الاتحاد للطيران الوجهة بواسطة طائرة إيرباص A321LR مع أجنحة الدرجة الأولى وأسِرّة مسطّحة بالكامل ومقاعد الجيل التالي في الدرجة السياحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت الاتحاد للطيران أسبوعًا مميزًا من النمو العالمي بإطلاق رحلاتها الناجحة إلى كرابي، تايلاند، احتفالًا بإطلاق أربع وجهات جديدة خلال أسبوع واحد، بما في ذلك سومطرة (ميدان، إندونيسيا)، وبنوم بنه (كمبوديا)، وأديس أبابا (إثيوبيا). وقد بيعت جميع تذاكر الرحلات الافتتاحية إلى جميع الوجهات الأربع الجديدة، مما يدل على الطلب القوي على هذه الوجهات ونجاح الشركة في تحقيق خطط نموها الطموحة.

يمثل هذا الإنجاز مرحلة استثنائية من توسع شبكة الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يواصل تعزيز ربطه العالمي وتعزيز مكانته كشركة طيران رائدة في المنطقة. وقد أعلنت الاتحاد للطيران عن 31 وجهة جديدة خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مع الإعلان مؤخرًا عن إطلاق رحلات إلى كابول في ديسمبر إضافة إلى دمشق وبالما دي مايوركا وزنجبار، والتي ستبدأ عملياتها اعتبارًا من النصف الأول من 2026.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "لقد كان أسبوعًا استثنائيًا للاتحاد للطيران، حيث نضم أربع مدن جديدة نابضة بالحياة إلى خريطتنا العالمية، بدليل واضح على رؤيتنا. نحن نسعى لربط الشعوب والثقافات والاقتصادات. ومن خلال إطلاق أربع وجهات جديدة في أربع دول مختلفة خلال أسبوع واحد فقط، أصبحت الاتحاد للطيران أكثر مرونة وطموحًا وسهولة في الوصول. تعزز هذه الوجهات الجديدة تمكننا باستثماراتنا الاستراتيجية في الطائرات الحديثة مثل طائرة إيرباص من طراز A321LR الأسرع نومًا وكفاءةً، مما يدعمنا للوصول إلى أكثر من 125 وجهة بحلول عام 2030، لنتجاوز حدود ما يظنه الناس ممكنًا."

سهّلت إضافة طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A321LR الحديثة إلى أسطولها المتنامي هذا التوسع السريع في الشبكة، مما أتاح الوصول إلى أسواق واعدة لم يتم اكتشافها في آسيا، وعزز استراتيجية النمو الطموحة للاتحاد للطيران. وتُشغّل هذه الطائرة الحديثة الموفرة للوقود جميع الرحلات الثلاث التي أُطلقت في جنوب شرق آسيا (سومطرة، بنوم بنه، وكرابي)، مما يوفّر مرونة أكبر لخدمة الأسواق الناشئة بالسعة المناسبة وخدمة الشركة المميزة.

تُقدّم طائرة إيرباص A321LR الحديثة مقصوراتها الفاخرة المميزة وضيافتها الاستثنائية على متن رحلاتها. وتتميز الطائرة بتصميم ثلاثي المقصورات، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى على متن طائرة ذات ممر واحد، وهي أجنحة خاصة مغلقة بأبواب منزلقة تضم أسِرّة مسطّحة بالكامل ولمسات تصميمية راقية تُقدَّم عادة في الرحلات الطويلة على الطائرات عريضة البدن. كما يمكن للضيوف حجز خدمة الدرجة الأولى الفاخرة المُحسّنة من الاتحاد للطيران التي تشمل خدمة الكونسيرج الشخصي، وخدمة السائق الخاص، وخدمة الاستقبال والمساعدة، بالإضافة إلى مزايا حصرية أخرى لركاب الدرجة الأولى.

وتُعدّ كل الخطوط الأربع الجديدة التي أُطلقت حديثًا مؤهلة للمشاركة في "التحدي الاستثنائي" الذي أطلقته الاتحاد، والذي يُتيح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد أن يكونوا أول من يزور خمسًا أوعشرًا أو خمس عشرة وجهة جديدة للفوز بما يصل إلى خمسة ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد. ويستمر التحدي حتى 25 مايو 2026، وهو مفتوح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الجدد والحاليين، مما يتيح للجميع فرصة الفوز. يمكن للأعضاء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني etihad.com/extraordinary للمشاركة، ومتابعة تقدمهم، والتأهل للفوز. نشجع الأعضاء على استخدام الوسم #EYextraordinarymiles عند مشاركة رحلتهم إلى خط النهاية على منصات التواصل الاجتماعي. تطبق الشروط والأحكام.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

