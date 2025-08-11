برنامج تدريبي لمدة أسبوعين شارك فيه أكثر من 35 طالباً إماراتياً متميزاً، انسجاماً مع عام المجتمع في دولة الإمارات

ورش عمل تطبيقية في مجالات متقدمة شملت هندسة الطائرات بدون طيار، وتحليل البيانات، والروبوتات، والهندسة الإنشائية، بهدف إعداد الكوادر الوطنية لمهن المستقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت جامعة أبوظبي و مجموعة المعارف فعاليات البرنامج الصيفي "قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، والذي استمر طيلة أسبوعين واستهدف إلهام الجيل المقبل من طلبة الثانوية الإماراتيين المبتكرين في هذه المجالات الحيوية.

وأقيم البرنامج مؤخراً في الحرم الرئيسي لجامعة أبوظبي، وجمع أكثر من 35 طالباً إماراتياً متفوقاً ضمن رحلة تعليمية مكثفة، غطت صقل المهارات التقنية والتعرّف على التطبيقات الصناعية. وتضمّنت الأنشطة ورش عمل تطبيقية في مجالات متقدمة مثل هندسة الطائرات بدون طيار، وتحليل البيانات وتصويرها، والروبوتات، والهندسة الإنشائية، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية. كما شمل البرنامج جلسات تعريفية حول المسارات المهنية وتطوير المهارات الحياتية.

وقال محمد الأمين، رئيس شركة إكسون موبيل في الإمارات: "يسعدنا أن نرى هذا المستوى من الحماس والطموح لدى الطلاب المشاركين في البرنامج الصيفي الذي حقق نجاحاً كبيراً في تعزيز شغف الطلبة الإماراتيين المبدعين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحن فخورون بالمساهمة في توجيههم نحو مستقبل مهني واعد في هذه القطاعات. ولم يكن لهذا النجاح ليتحقق دون الشراكة الوثيقة مع جامعة أبوظبي والدعم المتميز من مجموعة المعارف، الذين لعبوا دوراً محورياً في تقديم تجربة تعليمية مؤثرة وهادفة."

ومن جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: " "تُعد مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، وذلك نتيجة للتغير التكنولوجي المتسارع. ولذلك، تسعى دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للابتكار ونحن بدورنا في جامعة أبوظبي ندعم هذه المساعي بكل إمكاناتنا، ونلتزم في هذا الإطار بسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات السوق من خلال تجارب تعليمية تركز على المستقبل. ولاشك أن برنامج قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعد أكثر من مجرد برنامج صيفي، حيث يمثل محطة انطلاق حقيقية تزوّد الشباب الإماراتيين بالمهارات والإبداع والقدرة على التكيّف لتحقيق التميز في القطاعات الحيوية في المستقبل. ومن خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل إكسون موبيل ومجموعة المعارف، نعمل على إلهام وتمكين الجيل الجديد ليكون قادراً على القيادة والابتكار واستشراف المستقبل في دولة الإمارات وخارجها".

وبدوره، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف: "نفخر بالتعاون مع جامعة أبوظبي وإكسون موبيل لتقديم تجربة تعليمية متكاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تُلهم وتُعدّ الكفاءات الإماراتية الشابة. ويتجاوز هذا البرنامج الصيفي أساليب التعلم التقليدية، حيث يشارك الطلاب في مشاريع عملية واقعية تُحفّز شغفهم وتُكسبهم المهارات الأساسية لمواجهة تحديات المستقبل. ولاشك أن مثل هذه البرامج ضرورية لتنشئة جيل جديد من المبتكرين القادرين على الإسهام الفعّال في مجتمع واقتصاد دولة الإمارات، بما يعزز رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل قائم على المعرفة."

ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة القائمة بين شركة إكسون الخليج (إكسون موبيل) وجامعة أبوظبي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي تطورت لتشمل مبادرات مؤثرة تتجاوز تقديم المنح الدراسية، وتركز على دعم وتأهيل قيادات المستقبل في دولة الإمارات. وتعكس هذه الجهود التزاماً مشتركاً بتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتنمية الشباب الإماراتي بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.

نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,700 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 65 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وحلت جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وفي المرتبة الرابعة محلياً و172 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام 2025"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في لتميز التدريس في دولة الإمارات. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 70 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا وتتصدر المركز 8 عالمياً لأفضل الجامعات الصغيرة وفق تصنيف التايمز ل، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث قابلية التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

كما صنفت جامعة أبوظبي في المركز 391 وفق تصنيف كيو اس لأفضل الجامعات العالمية لعام 2026 متقدمة 110 مركزاً، وجاءت في المركز ال5 في دولة الإمارات متقدمة مركزين مقارنة بالعالم السابق.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

نبذة عن "مجموعة المعارف"

تعتبر "مجموعة المعارف" جهة إقليمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ومؤسساتها الخاصة والعامة. ومن خلال حلول التدريب والتطوير، والتعلم التحويلي والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والحلول الخاصة للقوى العاملة، تمكنت مجموعة المعارف من بناء محفظة كاملة من الخدمات لدعم المتطلبات الفريدة للشركات والأفراد. تتمتّع الهيئة التعليمية في المجموعة بخبرة عميقة في صناعة المعرفة وتجربة إقليمية واسعة، وتستفيد من أفضل المعارف العالمية عبر التعاون مع مجموعة مختارة من شركات التعليم والاستشارات العالمية، إلى جانب ما يزيد على 400 شريك عالمي ذوي خبرات متخصّصة.

