مسقط: عقدت شراكة، صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م)، اجتماع جمعيتها العامة العادية السنوية لمناقشة السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025. وقد عُقد الاجتماع مؤخرًا عبر منصة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وترأّسه الفاضل هاني بن محمد الزبير، رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع العديد من أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي المساهمين والمدققين القانونيين والمحامين وممثلي وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار وموظفي شراكة.

وعُقد الاجتماع تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة مسقط للمقاصة والإيداع. ش م ع م

وخلال الاجتماع، قدّم الفاضل هاني بن محمد الزبير عرضًا شاملًا حول إنجازات شراكة خلال العام، واصفًا عام 2025 بأنه "عام النمو" للمؤسسة. كما أكّد التزام شراكة الراسخ بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ركائزها الاستراتيجية التي تشمل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في رأس المال، والتطوير، وتحسين الاستثمارات.

وفي معرض حديثه عن الأداء المالي للشركة، قال: "نجحت شراكة خلال عام 2025 في التعامل مع بيئة اقتصادية معقدة وتحقيق نموًا في الدخل الأساسي بنسبة 42%، وزيادة في إجمالي الدخل بلغت 6% ، كما استفاد من الدعم المالي أكثر من 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة .وتم تمكين أكثر من 90 مؤسسة من خلال برامج بناء القدرات وشارك أكثر من 460 مستفيدا في ورش العمل وفرص التواصل وبناء العلاقات".

وخلال اجتماع الجمعية العامة، استعرض المساهمون تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق القانوني عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، وتمت الموافقة عليهما. كما صادقت الجمعية على بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن العام الماضي، وحددت المخصصات للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

كما وافق المساهمون على تعيين المدقق القانوني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

وشهد هذا العام انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وعليه قام المساهمون بانتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة الجديدة الممتدة من 2026 إلى 2028.

وقد تم انتخاب الأعضاء التاليين لعضوية مجلس الإدارة: الفاضل هاني بن محمد الزبير رئيسًا لمجلس الإدارة، والفاضلة مريم البلوشية نائبًا للرئيس، والفاضل رشاد بن جعفر بن محمد الشيخ، والفاضل قيس بن محمود بن عبدالله الخنجي، والفاضل حسن بن عبدالأمير شعبان، والفاضلة مالفيكا بنكج كنكسي كيمجي ، والفاضل رشاد المسافر أعضاءً في مجلس الإدارة.

نبذة عن شراكة

تُعتبر شراكة ضمن أولى المبادرات العُمانية المكرّسة لتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والمعنية بتوطيد روح ريادة الأعمال منذ عام 1998 حينما تم إنشاؤهما بموجب المرسوم السلطاني رقم (76/89). ومنذ تدشينها، دعمت شراكة عدداً كبيراً من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال التوعية والبرامج التدريبية والدّعم المالي والخدمات الاستشارية وغيرها. وتتمثّل رؤية شراكة في الاضطلاع بدور استراتيجي في تنمية منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في السلطنة وخلق أثر إيجابي، وتتمحور استراتيجياتها حول نهضة قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بسلطنة عُمان.

جهة الاتصال:

محمد الفارسي

اخصائي تسويق

بريد إلكتروني: info@sharakah.om

-انتهى-

#بياناتشركات