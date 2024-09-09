جدة: أبرمت الخطوط السعودية وشركة نادي العُلا ، اتفاقية شراكة مميزة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبَين وتسهيل تجارب السفر لمنسوبي شركة نادي العُلا، ووقعها كل من مساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بالخطوط السعودية الأستاذ وائل باصفار، والرئيس التنفيذي لشركة نادي العُلا الأستاذ وليد عبدالرزاق معاذ.

وبموجب الاتفاقية، سيستفيد منسوبو شركة نادي العُلا من خصومات حصرية وأسعار طيران مناسبة عبر شبكة "السعودية" الداخلية والدولية وتسهيل تنقلهم عبر أسطول طائراتها الحديث. ودعم مشاركتهم في مختلف الفعاليات.

وتعكس الاتفاقية المبرمة، العلاقة الوطيدة التي تجمع "السعودية" بالهيئة الملكية لمحافظة العلا والتي شملت رعاية مهرجان سماء العلا، وإطلاق "السعودية" أول فريق بولو شارك في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء إلى جانب إطلاق رحلة "متحف السماء"، كما أن "السعودية" أول شركة طيران توفر رحلات موسمية إلى العلا، وكان آخر مجالات الشراكة الاتفاقية مع "العلا إف إم" والتي تتضمن عرض محتوى الإذاعة الرقمي على نظام الترفيه الجوي على متن الطائرات.

وأوضح الأستاذ وائل باصفار أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص "السعودية" على توسيع نطاق شراكاتها، ويعدّ امتداداً للتعاون المشترك مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مؤكداً أن "السعودية" ستعزز تجارب السفر لمنسوبي شركة نادي العلا في ظل ما يحظى به أسطولها من أكبر مشروع لتنميته بما يخدم خططها التوسعية وخدماتها من نقلة غير مسبوقة.

من جانبه، أشار الأستاذ وليد معاذ إلى أن هذه الشراكة المميزة تأتي في إطار حرص شركة نادي العُلا على توفير أفضل الخدمات لمنسوبيها، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز علاقة التعاون الممتدة بين الجانبَين.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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