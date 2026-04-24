أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إي دي إس إس"، منصة التداول الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمامها كعضو في سوق دبي المالي، مما يتيح لعملائها الوصول إلى نطاق أوسع من المنتجات الاستثمارية عبر أبرز الأسواق المالية في الدولة.

وبات بإمكان عملاء "إي دي إس إس" الآن تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي عبر قطاعات رئيسية تشمل العقارات، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والطاقة. ويأتي ذلك في أعقاب التكامل الناجح للشركة في الانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول في يونيو 2024، مما يعزّز مكانة "إي دي إس إس" كمنصة مفضلة للمستثمرين الساعين للوصول إلى كلا سوقَي الأسهم الرئيسيَين في دولة الإمارات. كما يقدّم فريق خدمات التداول المتخصص في المنصة للعملاء تحليلات ورؤى حول السوق، مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في الأسواق المحلية والعالمية.

تأسست "إي دي إس إس" عام 2010 وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وقد رسّخت مكانتها كواحدة من أكبر منصات التداول في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم التداول، حيث تخدم شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد من خلال إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية. وتوفّر الشركة إمكانية التداول عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الأسهم، والعملات الأجنبية، والسلع، والمؤشرات.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إس إس": "يمثل انضمامنا إلى سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً في إطار التزامنا بتوفير وصول سلس وفعّال للمستثمرين في دولة الإمارات إلى كل من الأسواق المحلية والعالمية. وباعتبارنا واحدة من أكبر منصات التداول في المنطقة من حيث حجم التداول، فإننا نحرص على إتاحة وصول متكامل إلى الأسواق، مدعوماً بتحليلات متعمقة وخدمات داعمة تمكّن عملاءنا من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بثقة."

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يمثل انضمام شركة ADSS كعضو وساطة خطوة خطوة استراتيجية في مسيرة التطوير المتواصل لمنظومة سوق دبي المالي. حيث يعزز توسيع شبكة الوسطاء الوصول إلى السوق ويدعم قاعدة مستثمرين أكثر ديناميكية وتنوعًا. ويعكس هذا التطور الزخم المتواصل الذي نشهده في أسواق رأس المال في دبي، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع ADSS بما يسهم في تعزيز مستويات المشاركة وعمق السيولة في السوق."

وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: "مع استمرار أسواق رأس المال في دولة الإمارات في باستقطاب اهتمام متزايد من المستثمرين، تظل أولويتنا ضمان تجربة تداول سلسة ومترابطة عبر مختلف مكونات المنظومة. ويُسهم انضمام شركة ADSS كعضو وساطة في تعزيز سهولة الوصول إلى السوق ويدعم الزخم الذي نشهده على صعيد تداولات الأسهم والإدراجات الجديدة."

وتخضع "إي دي إس إس" للرقابة والتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل تراخيص متعددة من الفئة الأولى، وتمارس أعمالها ضمن الإطار التنظيمي المتين للدولة، مما يضمن أعلى مستويات الحوكمة وحماية أموال العملاء. ويعزز إضافة خدمات التداول في سوق دبي المالي مكانة "إي دي إس إس" كشريك موثوق للمستثمرين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

