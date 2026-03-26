القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة (ش.م.ك.م) في السوق الأول ببورصة الكويت. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي ومروج الإصدار المشترك لهذه الصفقة.

وقد شهد الطرح قيام المساهمين الحاليين بشركة ترولي عبر بيع 96.25 مليون سهم من أسهمها العادية بما يمثل حوالي 35% من إجمالي رأسمالها المُصدر وذلك بزيادة عن النسبة المطروحة مبدئيًا والبالغة 30%، مدفوعةً بقوة إقبال المستثمرين. بناءً على سعر الطرح البالغ 618 فلسًا كويتيًا للسهم، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 195 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قيمة سوقية للشركة تُقدّر بحوالي 552.58 مليون دولار أمريكي. وقد حظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب نحو 15.2 مرة من الأسهم المطروحة مبدئيًا.

تمت إتاحة الأسهم للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات، وتحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية سجل الاكتتاب. تعد هذه الصفقة بمثابة خطوة محورية في مسيرة شركة ترولي عبر إدراج أسهمها للتداول في السوق الأول ببورصة الكويت، بما يدعم أهدافها لتوسيع قاعدة مساهميها، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال بقالة التجزئة بالمنطقة.

تأسست شركة ترولي عام 2010، ونجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في مجال بقالة التجزئة التي تقدم خدمات سريعة للعملاء في الخليج. وتدير الشركة شبكة متاجر تعمل بنموذج تشغيلي مزدوج، يضم متاجر ترولي الفاخرة ومتاجر «بقالة» ذات الأسعار التنافسية، وذلك في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية. بحلول يونيو 2025، وصل عدد المتاجر التي تديرها الشركة إلى204 متجر، تشمل 134 متجرًا في الكويت، و53 متجرًا في السعودية، و17 متجرًا تحت علامة «بقالة»، وتتوزع هذه المتاجر استراتيجيًا في مراكز حضرية حيوية ومحطات الوقود والمجمعات السكنية.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بدعم شركة ترولي خلال هذه الخطوة الهامة في مسيرتها، والتي تُوجت بالإتمام الناجح لصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الأول ببورصة الكويت. وأضاف مليكة أن تنفيذ صفقة ناجحة في ظل حالة من عدم اليقين التي تشهدها الأسواق يعكس قوة قدرات الشركة في مجالي التنفيذ والتوزيع. كما أكد مليكة على التزام إي إف چي هيرميس بمواصلة تقديم خدماتها الاستشارية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ودعم عملائها في تحقيق طموحاتهم للنمو طويل الأجل.

ومن جانبه، صرح كريم جلال، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس أن الإتمام الناجح لعملية الطرح العام الأولي وإدراج ترولي يعكس الإمكانيات القوية للشركة في تغطية صفقات الاكتتاب والوصول لقاعدة عريضة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأشار جلال إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج استثنائية لعملائها بفضل خبراتها العميقة في هذا القطاع وقدراتها التنفيذية الفائقة. كما أوضح جلال أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي إف چي هيرميس تجاه السوق الكويتي، عبر مواصلة البناء على سجلها الحافل من صفقات الطرح العام الأولي الناجحة والمتتالية، وهو ما يرسخ دورها كشريك استراتيجي موثوق للمؤسسات المحلية الراغبة في طرح أسهمها في أسواق المال.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2025، قامت إي إف چي هيرميس بإتمام خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات ومنها، 18 صفقة بأسواق رأس المال و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومصر. وتعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية، ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة.

-نهاية البيان-

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:

www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

-انتهى-

