الرياض، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام دورها الاستشاري لشركة فاركو للأدوية بنجاح في صفقة استراتيجية استحوذت بموجبها شركة أشمور للاستثمار في المملكة العربية السعودية على حصة أقلية في فاركو السعودية، الشركة التابعة لشركة فاركو للأدوية، أكبر مصنّع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال زيادة في رأس المال. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد في الصفقة.

يُعد هذا الاستثمار الأول لصندوق أشمور الصناعي السعودي، بمشاركة الشركة السعودية للاستثمار (SIC)، الذراع الاستثماري لصندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) كمستثمر رئيسي، ما يعكس الثقة المؤسسية القوية في استراتيجية نمو فاركو وآفاقها طويلة الأجل في السوق السعودي.

وشمل دور إي إف چي هيرميس تقديم الاستشارات الخاصة بالهيكلة الشاملة للصفقة، بما في ذلك فصل ودمج عمليات فاركو في المملكة تحت مظلة فاركو السعودية.

تسهم هذه الصفقة في مواءمة رؤوس أموال المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة مع منصة إقليمية رائدة في صناعة الأدوية، بما يدعم الاستثمارات العابرة للحدود، ونقل التكنولوجيا، وتوطين التصنيع، ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعين الصناعي والصحي.

وفي هذا السياق، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: "نفخر بدعم هذه الشراكة الاستراتيجية بين فاركو وأشمور. وتعكس هذه الصفقة الفرص المتنامية لتعزيز التكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية والمنطقة ككل، كما تؤكد التزامنا بتقديم حلول استشارية عالية التأثير لعملائنا. كما تأتي هذه الصفقة استمرارًا لعلاقة طويلة الأمد بين فاركو وإي اف چي هيرميس تمتد لأكثر من 25 عامًا، ما يبرز حرص إي اف چي هيرميس على بناء شراكات استراتيجية قائمة على الثقة والقيم المشتركة، وتقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، بما في ذلك 18 صفقة لأسواق رأس المال للأسهم، و16 صفقة أدوات دين، و8 صفقات دمج واستحواذ في مختلف أسواق المنطقة وبالأخص في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر بما يعكس الريادة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق الإقليمية وقدرتها على ربط المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الاستثمارية الاستراتيجية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

-انتهى-

#بياناتشركات