في أقل من عامين، أطلقت الشركة ستة مشاريع عقارية رفعت قيمة محفظتها التطويرية إلى أكثر من ملياري درهم، مع أكثر من 340 وحدة قيد التطوير، فيما تستهدف تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم بحلول نهاية 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، : أعلنت «AMIS GPD Development»، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي، عن وضع حجر الأساس لمشروع «فلور دو جاردان» في «ميدان ديستريكت 11»، إيذاناً ببدء أعمال إنشاء مشروعها السادس خلال أقل من عامين، والذي يُعد مجمّعاً للفلل الفاخرة يحمل توقيع «جاكوب آند كو»، العلامة العالمية المتخصصة في الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة.

يشكل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الشركة، إذ يلقي الضوء على النمو المتواصل لمحفظتها التطويرية، التي تتجاوز قيمتها حالياً ملياري درهم وتضم أكثر من 340 وحدة قيد التطوير، كما يعكس الثقة المتواصلة بمتانة القطاع العقاري في دولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، رسخت «إيه إم آي إس» مكانتها كمطور عقاري يضع التنفيذ والجودة والالتزام بمواعيد التسليم في صميم عملياته، وذلك بفضل نموذج عملها الممول بالكامل، والذي لا يعتمد على أي مديونية، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من رؤوس أموال مؤسسية آسيوية. ويشكل وضع حجر الأساس لمشروع «فلور دو جاردان» خطوة جديدة في مسيرة الشركة، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها عبر محفظة مشاريع مستهدفة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2026. كما يُمهّد هذا التوسع المتسارع الطريق لتحقيق طموحات الشركة المستقبلية، بما في ذلك خططها للطرح العام خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، مع استهداف تقييم يبلغ 10 مليارات دولار.

ومنذ دخولها سوق دولة الإمارات، وسّعت «إيه إم آي إس» حضورها عبر محفظة منتقاة بعناية من المشاريع السكنية الفاخرة. وخلال أقل من عامين، أطلقت الشركة ستة مشاريع في مختلف أنحاء دبي، مؤكدة قدرتها على اختيار المواقع الواعدة، وإبرام الشراكات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة التنفيذ والتسليم.

من الجدير بالذكر أن الشركة تتبنى نهجاً يقوم على ترسيخ الثقة عبر الإنجاز الفعلي، مستلهمةً ذلك من مسيرة التنمية التي شهدتها دولة الإمارات؛ فعلى الرغم من أنها كانت من بين آخر المطورين الذين استحوذوا على أراضٍ في «ميدان ديستريكت 11»، فإنها تسير اليوم بخطى ثابتة لتكون من أوائل المطورين الذين ينجزون ويسلمون مشروعاً متكاملاً في المنطقة، وذلك مع التسليم المرتقب لمشروع «وودلاند ريزيدنسز» العام المقبل.

ويتميز هذا المشروع الاستثنائي بتشطيباته الفاخرة، بما فيها أسطح تحمل توقيع «أوتوموبيلي لامبورغيني»، ليعكس بهذا المعايير التي تعتمدها «إيه إم آي إس» في مشاريعها من حيث الجودة والاهتمام بالتفاصيل والنهج التصميمي، كما أنه يجسد نهج الشركة القائم على التنفيذ، والتزامها بتوفير قيمة مستدامة للمستثمرين وملّاك المنازل على حد سواء.

أما مجمع فلل «فلور دو جاردان» الذي تطوره شركة «AMIS GPD Development»، فيحمل اسم إحدى أكثر مجموعات الساعات تميزاً وإبداعاً لدى «جاكوب آند كو»، ويقدّم مفهوماً سكنياً حصرياً يجمع بين الخصوصية والفخامة والحِرَفية الرفيعة. ويضم المشروع مجموعة من الفلل والقصور فائقة الفخامة، صُممت لتوفير تجربة معيشية استثنائية ترتقي بأعلى معايير الرفاهية.

ويشتمل المجمع على فلل تضم خمس غرف نوم، إلى جانب قصور فاخرة تضم ست غرف نوم، وقد صُمم كل منها ليجسد الهوية الجمالية الفريدة لعلامة «جاكوب آند كو»، من خلال التفاصيل الدقيقة واللمسات الراقية والرؤية المميزة التي تتبناها العلامة لمفهوم الفخامة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «AMIS GPD Development»: "لا تقتصر أهمية وضع حجر الأساس لمشروع "فلور دو جاردان" على كونه إيذاناً ببدء أعمال الإنشاء، بل إنه يعكس قوة السوق العقارية في دولة الإمارات والثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون لرؤية الدولة طويلة الأمد. خلال أقل من عامين، نجحنا في بناء محفظة تطويرية تتجاوز قيمتها ملياري درهم عبر ستة مشاريع، مع الحفاظ على نموذج أعمال ممول بالكامل لا يعتمد على أي مديونية. وقد أتاح لنا هذا النهج المنضبط التحرك بوتيرة سريعة، والبدء في البناء قبل البيع، والوفاء بالتزاماتنا بثقة. كما يمثل "فلور دو جاردان" محطة جديدة في مسيرة الشركة، ويجسد التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية استثنائية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والحياة الفاخرة. ومع مواصلتنا العمل على مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم، ستظل أولوياتنا واضحة: التنفيذ، والجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء والشركاء."

كما أضاف جاكوب أرابو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جاكوب آند كو»: "يعكس وضع حجر الأساس لمشروع "فلور دو جاردان" قوة الشراكة التي تجمعنا مع شركة «AMIS GPD Development»، كما يجسد رؤيتنا المشتركة لتقديم تجارب سكنية استثنائية بكل المقاييس. يسعدنا أن نرى هذا المشروع الفريد ينتقل من التخطيط إلى أرض الواقع، ونتطلع إلى توظيف ما تشتهر به «جاكوب آند كو» من إبداع وحرفية استثنائية وطابع حصري في عالم العقارات الفاخرة من جديد."

وبفضل محفظتها المتنامية، وأسسها المالية المتينة، ورؤيتها الواضحة للمستقبل، تواصل الشركة تعزيز حضورها في السوق وترسيخ مكانتها بين أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، فيما تمهد الطريق للمرحلة المقبلة من مسيرتها، بما في ذلك خططها المرتبطة بأسواق رأس المال.

نبذة عن AMIS GPD

تُعد شركة «AMIS GPD Development»، التابعة لمجموعة «إيه إم آي إس»، شركة تطوير عقاري تجمع بين التصميم المدروس والمرافق الراقية والمواقع المختارة بعناية لتقديم مجتمعات سكنية ترتقي بتجربة الحياة اليومية وتواكب تطلعات السكان على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات: amisdevelopment.com

نبذة عن جاكوب آند كو

تُعد جاكوب آند كو علامة فاخرة متخصصة في صناعة الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة، وتحمل شعار «مستوحاة من المستحيل». تأسست العلامة عام 1986 في مدينة نيويورك على يد جاكوب أرابو، ولا تزال حتى اليوم مملوكة ومدارة بالكامل من قبل العائلة.

تتميّز العلامة باستخدامها لأندر الأحجار الكريمة، ولا سيما الملوّنة منها، إلى جانب نهجها القائم على الابتكار والتطلع الدائم إلى المستقبل، ما جعلها اسماً مرجعياً في عالم الساعات والمجوهرات الفاخرة. وقد ذاع صيتها عالمياً بفضل مجموعاتها الاستثنائية من الساعات، بما في ذلك Astronomia وEpic X وBillionaire، والتي تجسد قدرة جاكوب آند كو الفريدة على الجمع بين فن الساعات الرفيعة وعالم المجوهرات الفاخرة في أرقى مستوياتهما.

كما تواصل العلامة توسيع حضورها في عالم أسلوب الحياة الفاخر من خلال مشاريع جديدة، من بينها المساكن التي تحمل توقيع جاكوب آند كو في كل من أبوظبي ودبي.

للمزيد من المعلومات: jacobandco.com

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