الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أعلنت شركة إيما سيستمز، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل بنظام البرمجيات كخدمة، وتجمع البيانات التشغيلية الفورية من المطارات وشركات الطيران وأطراف قطاع الطيران لتعزيز الكفاءة والتنبؤ والاستدامة، عن حصولها على تمويل أولي من پلس ڤي سي، أحد أبرز المستثمرين في المنطقة، بمشاركة اثنين من كبار المستثمرين.

تأسست شركة إيما سيستمز على يد رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا وسام قستندي وخبير الطيران محمد حوراني، انطلاقًا من خبرتهما العميقة ومعرفتهما المباشرة بالتحديات التي تواجه المطارات وشركات الطيران. جاءت رؤية وسام لمساعدة مشغلي المطارات على الاستعداد للأحداث غير المتوقعة والانتقال من الاعتماد على تقنيات قديمة ورد فعلية إلى تشغيل استباقي حديث يرفع الكفاءة بشكل كبير في المطارات. أما خبرة محمد الواسعة في تشغيل المطارات ودمج الأنظمة فقد أسهمت في بناء منصة قابلة للتوسع ومهيأة للمستقبل. معًا، يعملان على إعادة تعريف كيفية دفع منظومة الطيران نحو كفاءة أكبر واستدامة أوسع في قطاع ظل لفترة طويلة تحت سيطرة الأنظمة التقليدية.

قال وسام قستندي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيما سيستمز: "يمثل هذا الاستثمار من پلس ڤي سي محطة رئيسية في مسيرة إيما سيستمز. ومع دعم پلس ڤي سي، وهي مؤسسة استثمارية ذات سمعة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معروفة بسجلها القوي في دعم وتوسيع الشركات الناشئة المبتكرة، نحن واثقون من قدرتنا على تسريع النمو وتحقيق أهدافنا قصيرة وطويلة المدى. إن خبرة پلس ڤي سي العميقة وشبكتها الواسعة وسجلها الحافل في بناء شركات رائدة ستشكّل قيمة كبيرة لنا ونحن نمضي قدمًا لتحقيق رؤيتنا وتحويل مشهد تقنيات الطيران."

“يُعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات حاجة إلى الابتكار، حيث أن كل دقيقة لها أهميتها، والقرارات المبنية على البيانات قد تعني الفرق بين الكفاءة والتعطل المكلف. منذ انطلاقتها، حققت شركة إيما سيستمز زخمًا قويًا داخل منظومة الطيران. فقد نجحنا في تطبيق منصتنا مع مطارات دولية رائدة وشركات طيران عالمية مرموقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأثبتنا من خلالها تحسينات ملموسة في الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرار. كما حظيت إيما بتقدير كبير من خبراء القطاع بفضل نهجها المبتكر، حيث حصلت على عدة جوائز وأبرمت شراكات مع هيئات تنظيمية ومقدمي خدمات الملاحة الجوية. هذا النجاح المبكر، مع اعتماد مطارات وشركات طيران كبرى لمنصتنا الحائزة على الجوائز، يؤكد الإمكانات الكبيرة للشركة لتصبح عنصرًا أساسيًا في مستقبل الطيران.”

سيُوجَّه رأس المال الجديد لتطوير المنصة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إيما سيستمز، والتي تعمل على تحويل عمليات المطارات وشركات الطيران إلى حلول أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة. كما سيسهم في تسريع تطوير مجموعة منتجات الشركة، بما في ذلك حل الإدارة الشاملة للمطارات الذي يُعد نقلة نوعية، ودعم التوسع العالمي للشركة.

وفي تعليقه على الإعلان عن التمويل، قال حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري في پلس ڤي سي: "يواجه قطاع الطيران تحديات متزايدة التعقيد، وتُعد إيما سيستمز الحل المناسب، فهي تساعد على جعل حركة الطيران وعمليات المطارات أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة. لقد أعجبنا كثيرًا برؤية وسام ومحمد وبقدرة الفريق على التنفيذ، حيث قاموا ببناء منصة تملك القدرة على إحداث تحول عالمي في صناعة الطيران. نحن في پلس ڤي سي نؤمن بأن إيما تضع معيارًا جديدًا لكيفية توظيف التكنولوجيا في هذا القطاع، ونحن متحمسون لدعمهم في رحلتهم نحو الريادة وترسيخ مكانتهم كقادة في هذا المجال."

تشير الدراسات الصادرة عن مجلس المطارات الدولي، وشركة بين آند كومباني، وهيئات المطارات الإقليمية، إلى استمرار النمو في أعداد المسافرين، مع خطط استثمارية تتجاوز 150 مليار دولار في البنية التحتية للمطارات خلال العقود المقبلة. ومع عمل العديد من المطارات بكامل طاقتها تقريبًا، فإنها تبحث عن طرق لتعزيز الكفاءة بالتوازي مع تحقيق أهداف الاستدامة. ويشمل ذلك استبدال أنظمة تقنية المعلومات القديمة مثل قواعد بيانات تشغيل المطارات، واعتماد عمليات أكثر تطورًا مثل إدارة القرار التعاوني للمطارات، وأنظمة إدارة أوقات الدوران، وصولًا إلى الإدارة الشاملة للمطارات، والتي أصبحت أولويات أساسية لتحسين الأداء التشغيلي وتجربة المسافرين.

تتمتع شركة إيما سيستمز بمكانة فريدة لتلبية هذا الطلب، من خلال توحيد البيانات التشغيلية وتنفيذ حلول مثل إدارة القرار التعاوني للمطارات، وأنظمة إدارة تشغيل المطارات، وإدارة أوقات الدوران، والإدارة الشاملة للمطارات. وتساعد هذه الحلول المطارات على الاستفادة المثلى من طاقتها التشغيلية الحالية، وتحسين استخدام الموارد في النقاط الرئيسية، والحصول على رؤية شاملة وفورية لعمليات المطار. وقد حظيت تقنيات الشركة بإشادة واسعة من مطارات وشركات طيران كبرى لسهولة استخدامها ورؤيتها المستقبلية، كما تم ترشيحها مؤخرًا من قبل جهات صناعية بارزة كأفضل منصة تقنية من حيث الأداء.

نبذة عن إيما سيستمز

تساعد إيما سيستمز المطارات وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية على جعل عملياتهم أكثر كفاءة وقابلة للتنبؤ من خلال تحسين استخدام الموارد، واعتماد نهج تعاوني لإدارة أصحاب المصلحة، وزيادة الشفافية التشغيلية عبر منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وجاءت إيما سيستمز ثمرة تعاون بين فريق من خبراء الطيران والتكنولوجيا الذين جمعوا خبراتهم لتطوير حلول تساعد المطارات وأصحاب المصلحة على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين استغلال الموارد. وتعمل المنصة على زيادة القدرة على التنبؤ في التعامل مع الأحداث غير المتوقعة من خلال تعلم أنماط التشغيل في المطارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمكن لأصحاب المصلحة اعتماد المنصة بسهولة للحصول على رؤية لحظية شاملة، وتعزيز اتخاذ القرارات، ودفع العمليات لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة .

نبذة عن پلس ڤي سي

تُعد پلس ڤي سي من الشركات الرائدة في مجال رأس المال الجريء بمرحلة الاستثمار المبكر، حيث تستثمر في الشركات الناشئة التقنية والمُمكَّنة بالتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وامتدادها حول العالم. أسسها حسن حيدر بهدف دعم روّاد الأعمال أصحاب الرؤى الطموحة لبناء شركات مبتكرة تُحدث تغييرًا حقيقيًا في مختلف القطاعات. وبفضل خبرتها العميقة وشبكتها الواسعة ومحفظتها الغنية بالشركات عالية النمو، تسهم پلس ڤي سي في صياغة مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

