الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «إيليفيت» الرائدة في مجال ابتكار التجارب السكنية المتكاملة عن بدء أعمال البناء رسميًا في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الوجهة السكنية الشاطئيةالبارزة التي تحمل علامة تجارية عالمية، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع «إنيسمور»، المجموعة العالمية المتخصصة في الضيافة العصرية.

وخلال حفل أقيم في جزيرة المرجان، أعلنت «إيليفيت» عن تعيين شركة «بيناكل بايلينغ» لتنفيذ أعمال التدعيم والأساسات في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز». ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق الأعمال الإنشائية، بعد أسابيع فقط من تحقيق المشروع إنجازًا غير مسبوق في السوق، حيث بيعت وحدات المرحلة الأولى بالكامل خلال ساعتين فقط من طرحها، مسجّلة مبيعات تجاوزت 700 مليون درهم.

ويشكّل هذا الانتقال السلس من مرحلة الإطلاق إلى بدء الأعمال الإنشائية دليلًا واضحًا على التزام «إيليفيت» بتسليم المشروع ضمن وقت قصير، مستفيدة من الزخم اللافت الذي يشهده قطاع العقارات في رأس الخيمة. وبعد الإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى ونفاد وحداتها بالكامل، تستعد الشركة لطرح المرحلة الثانية قريبًا، استجابةً للطلب المتنامي من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم والراغبين في التملّك.

من جانبه، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»: "يُجسّد بدء الأعمال في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» محطة جديدة تؤكّد التسارع اللافت الذي تشهده الجزيرة في مسيرتها نحو التحوّل إلى وجهة عالمية المستوى. فكل إنجاز يحقّقه شركاؤنا المطوّرون على هذه الجزيرة يعكس عمق التعاون المشترك بيننا، ويمثّل إضافة نوعية لمسار النمو الذي يشهده قطاعا العقارات والسياحة في رأس الخيمة، والمُقبلَين على مرحلة ازدهار استثنائية."

وتبلغ قيمة مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، والذي يأتي ثمرة شراكة مع «إنيسمور»، أسرع شركات الضيافة نموًا على مستوى العالم، 1.8 مليار درهم، كما أنه حظي بإقبال واسع من المشترين المحليين والدوليين، حيث تم حجز أكثر من 200 وحدة خلال ساعتين فقط. ومع انطلاق أعمال البناء، يسير المشروع بخطى ثابتة نحو الإنجاز وفق الجدول المحدّد، على أن يكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2028.

وقال زيشان شاه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيليفيت»: "لقد قطعنا وعدًا لمستثمرينا بوضع معايير جديدة على مستوى التنفيذ، وها نحن اليوم نفي بذلك الوعد. فبدء أعمال البناء بعد وقت قصير من الإطلاق القياسي للمشروع يرسّخ التزامنا تجاه العملاء، ويعكس حرصنا على المضي قدمًا بسرعة ودقة في كل مرحلة. وقد بدأنا فعليًا بتنفيذ الأعمال الأولية في الموقع، ونفخر بتعيين شركة «بيناكل بايلينغ» لتنفيذ أعمال التدعيم والأساسات، وهي شركة تمتلك خبرة تتجاوز 35 عامًا في المنطقة. ومع استعدادنا لطرح المرحلة الثانية، يبقى تركيزنا منصبًّا على تحويل هذا المعلم الفريد إلى واقع حيّ."

تم اختيار شركة «بيناكل بايلينغ» بعناية، لما تتمتّع به من سجل حافل في تنفيذ المشاريع المعقّدة بمعايير عالية من الجودة، وذلك تعزيزًا لالتزام «إيليفيت» بالتميّز في التنفيذ، والدقّة في التسليم، وضمان أعلى مستويات الجودة. وقد أنجزت «بيناكل» حتى اليوم أكثر من 750 مشروعًا بنجاح، وتضم محفظتها عددًا من المعالم البارزة، من بينها مطار آل مكتوم الدولي، ومشروع دبي كريك هاربور، وبرواز دبي، ومارينا شورز، وجسر جزر دبي، ومجمّع ذا بينينسولا في منطقة الخليج التجاري.

من جانبه، قال ساي كومار، رئيس مجلس الإدارة ومالك شركة «بيناكل بايلينغ»: "يسعدنا أن نحظى بثقة «إيليفيت» للعمل على «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان». فهذا المشروع يُعد من أبرز الوجهات السكنية الراقية ذات العلامة التجارية على الجزيرة، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع «إيليفيت» لتسليم معلم جديد يُضاف إلى مشهد التطوير العمراني في رأس الخيمة."

بعد الإقبال القياسي على المرحلة الأولى، تستعد «إيليفيت» لطرح المرحلة الثانية من المشروع. وسيحظى السكان بموقع استثنائي بالقرب من منتجع «وين جزيرة المرجان» المرتقب، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أكثر من 60 ألف قدم مربّع من المرافق المصمّمة بعناية، والتي تشمل نادي «موندريان سكاي كلوب»، وأول وجهة لـ«فيليا باي ذا بيتش» في المنطقة، بالإضافة إلى مزايا عضوية «أكور بلاتينيوم» العالمية.

معلومات المبيعات

سيتم طرح وحدات المرحلة الثانية قريبًا.

للاستفسارات المتعلقة بالمبيعات:

Haider@liveelevated.com

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.liveelevated.com

للاستفسارات الإعلامية:

pr@pixl.ae

نبذة عن «مرجان»

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تُعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية ودمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل "جزيرة المرجان"، و"شاطئ مرجان"، و"راك سنترال"، ومشروع "منتجع وين جزيرة المرجان"، تساهم "مرجان" في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

نبذة عن «إيليفيت»

تركّز «إيليفيت» في رؤيتها على تجاوز المفهوم التقليدي للسكن؛ فهي لا تكتفي ببناء وحدات سكنية، بل تطوّر بيئات تعبّر عن أسلوب حياة متوازن. وانطلاقًا من إيمانها بأن النجاح هو أسلوب عيش في حد ذاته، تصمّم مساحات تدعم الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتوفّر نمطًا سكنيًا يُعزّز جودة الحياة والتواصل الحقيقي.

نبذة عن «وان غروب»

«وان غروب» شركة عالمية متخصّصة في الاستثمار والتطوير العقاري، تتجاوز قيمة صفقاتها المنجزة 2.5 مليار دولار أمريكي. وتضم محفظتها شركات رائدة، من بينها «وان هومز»، و«وان إنفستمنتس»، و«وان كابيتال»، وتتميّز بتركيزها على مشاريع عقارية عالية القيمة، تُصمَّم بعناية وتوجّه نحو الأسواق البريطانية والدولية.

الموقع الإلكتروني: Website: www.liveelevated.com

نبذة عن «إنيسمور»

تُعد «إنيسمور» مجموعة عالمية تحتضن عددًا من العلامات التجارية المبتكرة التي انطلقت من رؤية مؤسسيها، وتتميّز بروح ريادية تضع الأصالة والإبداع في صميم عملها.

تأسست المجموعة عام 2011 على يد رائد الأعمال شاران باسريتشا، وفي عام 2021 دخلت في شراكة استراتيجية مع مجموعة «أكور»، نتج عنها تأسيس كيان مستقل يُعد اليوم الأسرع نموًا في قطاع الضيافة العصرية، حيث تملك «أكور» الحصة الأكبر فيه. وترتكّز أعمال «إنيسمور» على ثلاثة محاور رئيسية: علامات ضيافة مستوحاة من روح الثقافة والمجتمع، ومنتجعات تُوفّر تجارب استثنائية للراحة والترفيه، ووجهات فاخرة تُعيد تعريف فنون الطهي الراقية.

كما تضم «إنيسمور» منظومة متكاملة، تشمل 16 علامة تجارية ومجموعتين مستقلتين في قطاع المأكولات والمشروبات، مع أكثر من 180 فندقًا قيد التشغيل و140 مشروعًا قيد التطوير، إلى جانب شبكة واسعة تضم أكثر من 500 مطعم وبار، و45+ مشروع سكني يحمل علامات تجارية عالمية، علاوة عن فنادق «إنيسمور» التي تتواجد في أكثر من 40 دولة، ويعمل ضمن فرقها ما يزيد عن 25,000 موظف. وتتميّز «إنيسمور» بامتلاكها أربعة استوديوهات داخلية متخصصة: منصة للمأكولات والمشروبات، واستوديو AIME للتصميم الداخلي والجرافيكي، ومختبر للمنتجات الرقمية والابتكار التقني، واستوديو للشراكات. أما برنامج "Dis-loyalty"، فهو عضوية سفر وتجارب طعام صُمّمت خصيصًا لعشاق أسلوب الحياة العصري. تلتزم «إنيسمور» بإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تنشط فيها، مع تركيز خاص على بناء بيئات عمل شاملة، وتعزيز روح الانتماء في كل وجهة تعمل بها.

*ملاحظة: جميع البيانات المذكورة أعلاه تستند إلى أرقام صادرة حتى نهاية ديسمبر 2024.

