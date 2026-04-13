دبي : أعلنت شركة إيفرست للاستثمارات الطبية ذ.م.م (Everest Health)، ومقرها دبي، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماينز لاب ذ.م.م (Mains Lab)، المزود العالمي لتحليل المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف إدخال تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال والهدر في المطالبات في نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل "ماينز لاب" في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وقد نجحت في تحقيق وفورات مؤكدة تتجاوز مليار دولار لصالح شركات التأمين وجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية حول العالم، وذلك من خلال منصتها المتقدمة لتحليل المطالبات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، تقوم "إيفرست هيلث" بإطلاق منصة التحليلات المتقدمة الخاصة بـ"ماينز لاب" رسمياً في سوق دولة الإمارات، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المطالبات، والحد من الهدر في المطالبات، وتحسين الاستدامة المالية ضمن منظومة التأمين الصحي.

وتشهد تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعاً متسارعاً وغير مستدام على مستوى العالم. وتشير نتائج استطلاع “الاتجاهات الطبية العالمية 2026” الصادر عن WTW إلى توقع زيادة تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 10.3 % في عام 2026، مع تحديد الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام كأحد أبرز العوامل المحركة للتكاليف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يشكل ضغطاً متزايداً على أنظمة الرعاية الصحية.

كما يقدّر المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة أن الاحتيال وسوء الاستخدام يشكلان ما يقارب 3% إلى 15% من إجمالي الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية سنوياً، في حين تشير تقديرات شركة بدري للاستشارات الإدارية (Badri Management Consultancy) إلى أن منطقة الشرق الأوسط وحدها تخسر أكثر من مليار دولار سنوياً بسبب الاحتيال في التأمين الصحي. وتبرز هذه الأرقام الحاجة الملحة لاعتماد أدوات أكثر تطوراً للكشف المسبق عن المطالبات غير الصحيحة ومنعها

وتعتمد تقنية "ماينز لاب" على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الوقت الفعلي لتحليل كميات ضخمة من بيانات المطالبات، واكتشاف الأنماط غير الطبيعية، ورصد الأنشطة المشبوهة. كما تتيح المنصة لشركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) تعزيز الضوابط الوقائية وآليات التدقيق، بما يسهم في رفع مستوى النزاهة والكفاءة التشغيلية والحوكمة عبر دورة حياة المطالبات.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى "إيفرست هيلث" إلى دعم شركات التأمين ومديري الطرف الثالث بأدوات متقدمة لمكافحة الاحتيال والهدر في المطالبات، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.

وفي تعليقه على تنامي التركيز على نزاهة المطالبات في أسواق التأمين الصحي، قال فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين: “نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة، مدعوماً بإطار رقابي قوي والتزام مستمر بالشفافية والحوكمة. ومع توسع أنظمة الرعاية الصحية وزيادة تعقيدها، سيبقى تعزيز نزاهة المطالبات والتصدي للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام أولوية رئيسية لكل من شركات التأمين والجهات التنظيمية على حد سواء".

كما يتم تنفيذ مبادرات مماثلة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في انعكاس واضح لتوجه إقليمي أوسع نحو تحسين الكفاءة وتعزيز المساءلة في أنظمة التأمين الصحي. وفي هذا السياق، يمكن أن يلعب استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في دعم حوكمة أقوى للمطالبات وضمان الاستدامة طويلة الأجل لأنظمة التأمين الصحي".

وقال حاتم مسكوالا، المدير التنفيذي لشركة بدري للاستشارات الإدارية (Badri Management Consultancy): "يمثل الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام في قطاع الرعاية الصحية مصدراً رئيسياً للهدر في المطالبات ضمن أنظمة التأمين على مستوى العالم. ومع استمرار نمو سوق دولة الإمارات ونضوجه، ستزداد أهمية القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركات التأمين ومديري الطرف الثالث".

ولا تقتصر أهمية هذه الأدوات على احتواء التكاليف فحسب، بل تسهم أيضاً في إحداث أثر ردعي قوي، من خلال تعزيز الشفافية وترسيخ سلوكيات أكثر انضباطاً لدى كل من مقدمي الخدمات والأعضاء، عبر المراقبة المستمرة للمطالبات.

وبشكل عام، تسهم هذه الحلول في تعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين دقة الاكتتاب، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمحافظ التأمين الطبي.

وأضاف يوري كوفشينوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ماينز لاب":“نفخر بالتعاون مع إيفرست هيلث لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات. تتيح منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية اكتشاف المخالفات بسرعة ودقة، وتحقيق وفورات ملموسة وتعزيز حوكمة المطالبات. ومن خلال شراكتنا مع إيفرست هيلث، نهدف إلى دعم تطوير نظام رعاية صحية أكثر شفافية واستدامة في دولة الإمارات".

وستتولى "إيفرست هيلث" دور الشريك الاستراتيجي لـ"ماينز لاب" في السوق الإماراتي، حيث ستقود جهود التنفيذ وتعمل على بناء شبكة متنامية من المستخدمين تشمل شركات التأمين ومديري الطرف الثالث ومؤسسات الرعاية الصحية. وسيتم الإعلان عن المزيد من الشراكات وإطلاقات المنصة خلال الأشهر المقبلة.

نبذة عن إيفرست هيلث:

تُعد «إيفرست هيلث» شركة استثمارية في قطاع الرعاية الصحية، تركز على دعم وتسريع تحوّل أنظمة الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة. ومن خلال استثمارات استراتيجية وشراكات فاعلة مع شركات التأمين، ومديري الأنظمة الصحية، ومقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب المبتكرين العالميين، تسهم الشركة في تعزيز تبنّي نماذج رعاية صحية تتسم بالكفاءة والشفافية والجودة العالية. وتجمع «إيفرست هيلث» بين الخبرات المالية والانخراط التشغيلي المباشر، بما يتيح لها بناء منظومات رعاية صحية متكاملة ومستدامة وعالية الأداء

نبذة عن ماينز لاب:

ماينز لاب هي شركة عالمية متخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتركز على تعزيز النزاهة والكفاءة في أنظمة التأمين الصحي. وتعمل الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وحتى اليوم، أسهمت تقنياتها في تحقيق وفورات تتجاوز مليار دولار أمريكي لشركات التأمين ومديري الطرف الثالث، من خلال كشف الاحتيال وتقليل الهدر وتحسين إدارة المطالبات عبر تحليلات متقدمة في الوقت الفعلي.

