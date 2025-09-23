لندن: استعرضت شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات" مشروعها السكني "الطي هيلز" عبر جناحها في معرض دبي العقاري – لندن، حيث حظي المشروع باهتمام المستثمرين الدوليين والمطورين العقاريين بفضل ما يتميز به من مقومات الاستدامة والتصميم العصري والموقع الاستراتيجي الذي يعزز جاذبيته الاستثمارية في سوق العقارات.

جاء ذلك خلال معرض دبي العقاري – لندن، الذي أقيم في العاصمة البريطانية من الفترة 6 إلى 7 سبتمبر الجاري بفندق هيلتون لندن – بارك لين، وشكّل منصة لعرض مشاريع إماراتية بارزة بحضور نخبة من المطورين العقاريين وجمهور دولي واسع.

وشهد جناح "الطي هيلز" في المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار، خاصة مع مشاركة الممثل والمنتج البوليوودي أرباز خان الذي افتتح الجناح رسمياً، مما جذب اهتماماً إعلامياً واسعاً وعزز الحضور الدولي للمشروع.

ويُعد أرباز خان من أبرز الأسماء في صناعة السينما الهندية، حيث جمع بين التمثيل والإنتاج والإخراج، ومن أبرز أعماله سلسلة الأفلام الشهيرة Dabangg، الأمر الذي أضفى على المشاركة بُعداً عالمياً إضافياً.

ويشكّل مشروع "الطي هيلز"، الذي تطوره "إيفا للفنادق والمنتجعات" بالتعاون مع شركة العقارات الكويتية إضافة بارزة ضمن المعرض من خلال ما يقدمه من رؤية عمرانية متكاملة وحلول سكنية مستدامة، ليعكس توجهات التنمية العقارية الحديثة في دولة الإمارات ويعزز جاذبية الإمارة على خريطة الاستثمارات الدولية.

ويضم المشروع أكثر من 1100 فيلا ومنزل تاون هاوس، ويمتد على مساحة تتجاوز ستة ملايين قدم مربعة من المساحات الخضراء، بما يعكس توجهات التنمية الحضرية المستدامة في إمارة الشارقة.

ويهدف إلى توفير بيئة عصرية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الحديث ونمط الحياة المتوازن، ليشكل وجهة متميزة للعائلات والمهنيين على حد سواء.

ويتميز "الطي هيلز" بموقعه الحيوي بين إمارتي الشارقة ودبي، بما يعزز من مكانته كوجهة سكنية مفضلة توفر سهولة الوصول إلى المراكز الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس المشروع التوجه نحو تعزيز أنماط الحياة المستدامة ذات الجودة العالية في دولة الإمارات، ما يجعله إضافة نوعية إلى القطاع العقاري المحلي والإقليمي.

بهذه المناسبة، أكد جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في "إيفا للفنادق والمنتجعات"، أن معرض دبي العقاري – لندن يمثل منصة مهمة للتعريف بمشروع "الطي هيلز" على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي شهده الجناح يعكس ثقة المستثمرين بالمجتمعات السكنية المستدامة في دولة الإمارات.

وأضاف أن "الطي هيلز" يجسد التزام "إيفا للفنادق والمنتجعات" بتطوير وجهات سكنية عصرية توفر بيئة متوازنة وتلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع، موضحاً أن المشروع صُمم ليجمع بين جودة البنية التحتية والموقع الحيوي والخدمات المتكاملة، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للحياة والعمل والاستثمار.

