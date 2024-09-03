أداتي Safewatch Screening و Anti-Money Laundering من إيست نيتس تسهمان في حماية المدفوعات في جميع الأسواق المبتدئة التي تعمل بها سيمبيسا.

دبي، الإمارات العربية المتحد: أعلنت إيست نيتس، المزود العالمي الرائد لحلول الدفع والامتثال في قطاع الخدمات المالية، عن إطلاق شراكة إقليمية مع شركة سيمبيسا بهدف تعزيز مستويات الامتثال التنظيمي والحماية من الاحتيال في جميع مفاصل شبكة المدفوعات الرقمية المتنامية للشركة.

وتتخصص شركة سيمبيسا في تمكين المدفوعات الرقمية من خلال الخدمات المتكاملة لواجهة برمجة التطبيقات وربط التجار العالميين بجميع مزودي الدفع المحليين. وأطلقت الشركة استثمارات استراتيجية في تقنيات إيست نيتس الرائدة في السوق لتعزيز إمكاناتها في مواجهة التهديدات المتزايدة للاحتيال وغسل الأموال، وضمان الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية العالمية وتعزيز سلامة عدد كبير من معاملاتها الرقمية في الأسواق الناشئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خليل شراونة، مدير منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إيست نيتس: "يسعدنا أن نطلق شراكة استراتيجية مع سيمبيسا لتمكين المدفوعات الآمنة والمضمونة في أسواقها. وتعزز كل من Safewatch Screening و Anti-Money Laundering من إيست نيتس قدرة سيمبيسا على مراقبة وإدارة المخاطر بكفاءة في المعاملات التجارية والالتزام بأعلى المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال".

وتحظى التحويلات المالية من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية كبيرة لدى العديد من الاقتصادات سريعة النمو، حيث ازداد تدفق التحويلات المالية إلى جنوب آسيا بنسبة 7.2% لتصل إلى 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023؛ وفقاً لبيانات البنك الدولي. وساهمت سيمبيسا في زيادة التدفق النقدي الأجنبي من دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع تبسيط المعاملات التجارية. وتشمل أهم الأسواق الناشئة لشركة سيمبيسا والتي تستقطب تدفقات مالية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، باكستان (31 مليار دولار أميركي) ونيبال (11 مليار دولار أميركي) وبنجلاديش (23 مليار دولار أميركي).

وتهدف المنصة الجديدة إلى إنشاء بنية تحتية قوية للمدفوعات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التحويلات المالية. وهي تضمن لمقدمي خدمات تحويل الأموال وعملائهم معاملات تجارية تتميز بمستويات لا تضاهى من الراحة والموثوقية والأمان.

وبدوره، قال كامل شيخ، الرئيس التنفيذي للعمليات في سيمبيسا: "تسهم إضافة أداتي Safewatch Screening و Anti-Money Laundering من إيست نيتس، في تعزيز مستويات الأمان والامتثال في مختلف عمليات الدفع الرقمي لدينا. كما يطور هذا التحديث إمكاناتنا في مواجهة عمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية، مما يرسخ مكانتنا كشركة رائدة وموثوقة في الأسواق الناشئة".

لمحة حول إيست نيتس:

إيست نيتس هي مزود عالمي رائد لحلول الدفع والامتثال في قطاع الخدمات المالية. وتستند الشركة إلى خبراتها الواسعة وتقنياتها المبتكرة لتوفير إمكانية المشاركة الآمنة والموثوقة في الاقتصاد المالي العالمي لأكثر من 800 مؤسسة مالية على مستوى العالم، بما في ذلك 15 من أفضل 50 مصرفاً و22 مصرفاً مركزياً في مختلف أنحاء العالم. وتعمل الشركة منذ أكثر من 40 عاماً على ضمان أعلى مستويات الأمان ومكافحة الجرائم المالية، من خلال توفير خدمات مميزة تساعد شركاءها على إدارة المخاطر، وتشمل التحقق من العقوبات ومراقبة المعاملات والتحليل وإصدار التقارير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودعم العملاء.

لمحة عن سيمبيسا:

تتخصص شركة سيمبيسا الرائدة في مجال التكنولوجيا، في تحصيل المدفوعات وصرفها وإجراء التحويلات المالية، مع التركيز على الأسواق المبتدئة لتعزيز الشمول المالي. وتساهم البنية التحتية المتطورة للشركة في تسهيل عمليات الدفع، مع ضمان تدفق الأموال من المراكز الاقتصادية المهمة إلى الأسواق الناشئة بأمان وسهولة. وتهدف الشركة إلى تعزيز إمكانية الوصول السلس والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتقاء المستمر بحلولها التكنولوجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الرقمي.

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