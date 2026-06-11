يضم المشروع فللاً شاطئية فاخرة ووحدات بنتهاوس وفندقاً عالمياً، ويجسد قدرة إنوفو على تنفيذ المشاريع الهندسية الاستثنائية التي تدعم رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والبيئة العمرانية في دولة الإمارات، عن إنجاز وتسليم مشروع سيكس سينسز ريزيدنسز نخلة جميرا بنجاح، والذي يعد أحد أبرز المشاريع الفندقية والسكنية الفاخرة في المنطقة. وقد تم تطوير المشروع من قبل مجموعة سيليكت، فيما يؤكد بيع جميع وحداته قبل اكتمال أعمال الإنشاء قدرة إنوفو على تنفيذ أكثر المشاريع المميزة معمارياً وهندسياً في المنطقة.

ويأتي إنجاز هذا المشروع البارز في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين. كما يعكس الإقبال الاستثنائي على المشروع، مستوى الثقة الدولية المتنامية بسوق العقارات في دولة الإمارات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.

وفي سبيل المساهمة في تحقيق هذه الرؤية، نفذت إنوفو مشروعاً يُجسد أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتسليم المشاريع الاستثنائية، حيث يقدم المشروع أول مساكن فاخرة تحمل علامة 'سيكس سينسز' في الإمارات والتي تشمل: مبنيي «سكاي فيلا» بإجمالي 32 وحدة، وتسع فلل خاصة «سيغنتشر فيلا» مميزة تقع مباشرة على شاطئ نخلة جميرا، إضافة إلى مبنيي بنتهاوس، يضم المبنى الأول فندقاً وشقق سكنية بينما يحتوي المبنى الثاني على شقق سكنية فقط بمجمل 131 شقة سكنية و 66 جناحاً فندقياً.

وتطلب بناء هذه المكونات المتنوعة حلولاً هندسية وإنشائية متقدمة للغاية. وفي إنجاز هندسي ولوجستي بارز، قامت إنوفو بربط مختلف عناصر المشروع عبر طابق سفلي موحد واسع النطاق، يشكل البنية التحتية الرئيسية التي تجمع بين المباني السكنية والفندقية، مع استيعاب شبكة متكاملة من العناصر المائية متعددة المستويات والمرافق الفاخرة، بما في ذلك منتجع صحي متطور، ومرافق رياضية حديثة، ومجموعة من وجهات الطعام الراقية.

وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لم يقتصر تنفيذ المشروع على تقديم تجربة سكنية وفندقية عالمية المستوى، بل شمل أيضاً تطبيق أعلى معايير الاستدامة في البيئة العمرانية. وقد تم تصميم المشروع وفق متطلبات شهادة LEED للمباني الخضراء، مع دمج أنظمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وحلول متقدمة لترشيد استهلاك المياه، واستخدام مواد مستدامة تسهم في خفض الأثر البيئي للمشروع على المدى الطويل.

وامتد هذا الالتزام بالاستدامة إلى مرحلة التنفيذ نفسها، حيث اعتمدت إنوفو مجموعة من الحلول المبتكرة لخفض البصمة الكربونية في موقع العمل، من بينها استخدام أنظمة بطاريات واسعة النطاق كبديل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل. وأسهم هذا النهج في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض مستويات الضوضاء في المنطقة السكنية المحيطة، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وقال سامح فام، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو بيلد: "تجسد مشاريع بحجم وأهمية سيكس سينسز نخلة جميرا ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الخبرة الهندسية والابتكار ضمن منظومة عمل واحدة. ونفخر بإنجاز مشروع استثنائي يرسخ معايير جديدة للأبنية الفاخرة في المنطقة".

من جانبه، قال إسرار لياقت، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: "يمثل تسليم مشروع سيكس سينسز نخلة جميرا محطة بارزة في مسيرة مجموعة سيليكت. فمنذ البداية، كان هدفنا تطوير مشروع يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة المرتبطة بالعلامات العالمية في المنطقة، وقد أكد بيع جميع الوحدات قبل اكتمال المشروع أن السوق أدرك القيمة الاستثنائية التي نسعى إلى تقديمها. يؤكد هذا التعاون مع إنوفو الثقة الكاملة بأن مشروعاً بهذه الدرجة من التعقيد المعماري سيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير ودون أي تنازلات".

ويعزز إنجاز مشروع سيكس سينسز نخلة جميرا الزخم الذي تواصل إنوفو تحقيقه بصفتها الشريك المفضل للمطورين الساعين إلى تحويل أكثر الرؤى المعمارية طموحاً إلى مشاريع واقعية متكاملة، بما يرسخ دورها في رسم ملامح مستقبل التنمية الفاخرة والمستدامة في دولة الإمارات.

نبذة عن إنوفو

تُعد إنوفو من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات البناء والتطوير ضمن قطاع البيئة العمرانية، حيث تتخصص في تصميم المشاريع الكبرى وهندستها وتنفيذها وتطويرها وتمويل البنية التحتية للمشاريع العقارية في أربع قارات.

وبصفتها إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في قطاع البيئة العمرانية، تضم محفظة إنوفو أكثر من 130 مشروعاً قيد التنفيذ تشمل المشاريع السكنية الفاخرة، ومجمعات الفلل، والمرافق التعليمية، ومشاريع الضيافة، والمراكز التجارية والنقل، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الحضرية الحيوية.

تتخذ إنوفو من لندن في المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في دبي وأبوظبي وتورونتو والقاهرة وداكار ولواندا.

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ويبر شاندويك

كاران نارسينغاني

مدير مشارك

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