المنامة، مملكة البحرين – وقعت شركة إنفراكورب وثيقة الولاء والتأييد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وذلك بحضور السيد هشام الريس، رئيس مجلس الإدارة، والسيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية ومنتسبي الشركة، تأكيداً لما تكنه الشركة من اعتزاز وولاء للقيادة الحكيمة، وتجديداً لدعمها للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

وتعكس هذه المبادرة الوطنية ما تحظى به المملكة من تلاحم راسخ بين القيادة والشعب، كما تجسد التقدير الكبير لما تحقق من إنجازات نوعية عززت مكانة البحرين على المستويات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، في ظل الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وبهذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، قائلاً: "تجسد وثيقة الولاء والتأييد ما يحمله أبناء مملكة البحرين من مشاعر الوفاء والانتماء الصادق لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، كما تعكس الاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات تنموية وحضارية رسخت مكانتها كنموذج للاستقرار والتقدم والازدهار".

وأضاف: "نجدد بهذه المناسبة دعمنا للقيادة الحكيمة، واعتزازنا بالمسيرة المباركة التي تشهدها المملكة، مؤكدين التزام إنفراكورب بمواصلة الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، والمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار لمملكة البحرين".

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