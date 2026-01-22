أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة «إنسبشن»، التابعة لمجموعة «جي42» وأحد أبرز الشركات في المنطقة عن ابتكار الحلول المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي ، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «أبلايد إيه آي» وهي شركة تكنولوجية مقرها أبوظبي وتُعد من أبرز مصدّري حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية في القطاع الخاص الإماراتي، وتعمل على تطوير أنظمة أتمتة إجراءات العمل المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة المؤسسات العالمية.

وتعد شركة «أبلايد إيه آي» الجهة المطوّرة لمنصة «أوبوس»، وهي منصة مصمَّمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة إجراءات العمل، وتستضيف أول نموذج عالمي لإدارة وتنظيم العمل على مستوى المؤسسات الكبرى، إلى جانب نظام يوحّد معلومات العمل داخل المؤسسة ويعرضها بصورة مترابطة وواضحة، ما يتيح للمؤسسات تصميم وأتمتة وإدارة ومراجعة إجراءات العمل بطريقة منظّمة وقابلة للتطبيق، خصوصًا في القطاعات شديدة التنظيم. ومع خبرة «إنسبشن» في بناء حلول ذكاء اصطناعي ونشرها بأعلى معايير الأمان على المستويين المؤسسي والوطني، تسعى الشراكة إلى تسريع تبنّي عمليات ذكية تقودها أنظمة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في البيئات الحساسة والحيوية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تقديم منصة موحّدة مدعومة بمنصة «أوبوس»، تتيح أتمتة متقدمة لإجراءات العمل المؤسسي، وتعزّز قدرات دعم اتخاذ القرار والتنفيذ على نطاق واسع. وتهدف المنصة لتعزيز الأولويات الرقمية الوطنية وجهود التحول على مستوى المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى إرساء معيار عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي.

تأتي هذه الشراكة في وقتٍ تسعى فيه المؤسسات إلى نقل استخدام الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب المحدودة إلى تطبيق عملي يحقق أثرًا تشغيليًا على نطاق واسع. ويشير تقرير شركة «ماكنزي» حول «مشهد الذكاء الاصطناعي لعام 2025» إلى أن قرابة ثلثي المؤسسات لم توسّع بعد استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بالكامل، وأكد التقرير أن تطوير إجراءات العمل هو العامل الأهم الذي يميّز المؤسسات المتقدمة عن غيرها.

وبهذا الصدد، أوضح «أشيش كوشي»، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن»: تفتح شراكتنا مع «أبلايد إيه آي» آفاقًا جديدة لحلول مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي، صُمّمت للتعامل مع التعقيد التشغيلي والعمل على نطاق واسع. فالمنصة الجديدة تنظم عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتربطها بإجراءات العمل، وتدعم القرارات الذكية، ما يساعد المؤسسات على الخروج من مرحلة التجارب والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عملي يحقق نتائج ملموسة وواضحة.

ومن جهته، قال «آريا بولورفروشان»، الرئيس التنفيذي لشركة «أبلايد إيه آي»: "تتجه المؤسسات والحكومات اليوم نحو مطلب واضح، يتمثل في أنظمة ذكاء اصطناعي لا تكتفي بدعم اتخاذ القرار، بل تنفّذ العمل بكفاءة وشفافية وعلى نطاق واسع. وتتيح شراكتنا مع «إنسبشن» توسيع نطاق استخدام منصة «أوبوس» لتصل إلى أسواق جديدة ومؤسسات كبيرة ومعقّدة حول العالم. بتعاوننا، نحوّل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع عملي ملموس".

نبذة عن "إنسبشن"

تُعد شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42"، من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة في تطوير المنتجات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء المتخصّصة في قطاعات محددة أو تلك المرنة التي تتجاوز حدود الصناعات التقليدية. وانطلاقًا من إرثٍ عريق في البحث والتطوير، ترسّخ "إنسبشن" مكانتها بوصفها المحرّك الرئيس لمنظومة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجموعة، حيث تعمل على تحويل البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة – التي تشمل مراكز البيانات فائقة الأداء، والمنصات السحابية، وأنظمة المعالجة المتطورة – إلى حلولٍ تطبيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع.

وتضم محفظة "إنسبشن" مجموعةً من الحلول النوعية التي تعكس عمق خبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، لتمكين المؤسسات من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وتشمل "(In)Sight"، و"(In)Alpha"، و"(In)Procurement"، و"(In)Climate"، و"(In)Health"، إلى جانب مجموعة "(In)Business Suite"، وهي حزمة مرنة لا تقتصر على قطاعٍ بعينه، وتهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات مثل المشتريات، وإدارة رأس المال البشري، وتنظيم إجراءات العمل، ومعالجة العمليات المؤسسية المعقّدة، وتجربة العملاء.

ولا يقتصر دور "إنسبشن" على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل التزامًا راسخًا بإحداث أثرٍ مجتمعي إيجابي من خلال مبادراتٍ تهدف إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدّمتها برنامج "قدرة تك – QudraTech"، الذي يُعنى بتأهيل الكفاءات الإماراتية وتمكينها من تطوير مهاراتها للعمل عن بُعد، دعمًا لطموح دولة الإمارات في أن تكون من بين أكثر دول العالم استعدادًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.inceptionai.ai

نبذة عن «أبلايد إيه آي»

تأسست «أبلايد إيه آي» في مدينة «سان فرانسيسكو» الأمريكية عام 2021، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي. وهي شركة متخصصة في تطوير الحلول والبرمجيات الموجّهة للمؤسسات لتمكينها من تحسين عملياتها الأساسية والحسّاسة، عبر إعادة تنظيم إجراءات العمل، وأتمتة بعض المهام، ومتابعة التنفيذ لضمان الدقة وتقليل الأخطاء، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمثل منصتها الرائدة «Opus» نظامًا يساعد المؤسسات على تطوير إجراءاتها وتشغيلها بكفاءة أعلى، خصوصًا في الجهات التي تتطلب رقابة صارمة. ويعتمد على أتمتة بعض الخطوات بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مهام محددة تلقائيًا وفق قواعد واضحة، مع إبقاء القرار النهائي تحت إشراف المختصين، إلى جانب ضوابط امتثال تضمن أن تكون النتائج قابلة للمراجعة والتوثيق. وتمتلك «أبلايد إيه آي» فريق عمل عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا موزّعين عبر دولة الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، كما تتعاون مع شركات كبرى مُدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500»، إلى جانب جهات حكومية ومؤسسات مختلفة. وتحظى «أبلايد إيه آي» بدعم مجموعة من المستثمرين والشركاء، من بينهم «مبادلة» و«جي42» و«بيسيمر فنتشر بارتنرز» و«بالانتير» و«إي آند كابيتال» و«مكتب أبوظبي للاستثمار» وغيرهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.opus.com

للتواصل الإعلامي:

رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.ae

M: +971 50 173 7607

-انتهى-

#بياناتشركات