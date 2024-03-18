الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "إنرجي كابيتال جروب"، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، عن اكتمال استحواذها على شركة "العوجان للحلول الصناعية"، مزود الحلول الرائد لأسواق النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والتعدين والمياه والتي تتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات أعمال متنوعة تشمل حلول التوزيع ذات القيمة المضافة، وحلول مكافحة الحرائق والغاز، ومعلومات القياس، والحلول التكنولوجية.

ويمثل الاستحواذ على شركة "العوجان للحلول الصناعية" رابع استثمار لصندوق الشركة، والذي أعلن عن إغلاق اكتتابه الأولي في الربع الثالث من عام 2023، كما يخطط لإجراء 4 إلى 5 استثمارات أخرى خلال عام 2024.

وتستثمر "شركة إنرجي كابيتال جروب" في الشركات التي يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في سلاسل القيمة المرتبطة بأعمالها على المستوى الإقليمي، فضلاً عن حفز الحاجة إلى الخدمات القائمة على التكنولوجيا والحلول المتكاملة عبر كامل سلسلة التوريد الصناعية. كما تخطط الشركة للارتقاء بأعمالها من خلال التوسع الاستراتيجي في مجالات عملها الحالية ودخول قطاعات ومناطق جغرافية جديدة، بالإضافة إلى دمج أعمال "شركة العوجان للوازم الصناعية" ضمن محفظة "إنرجي كابيتال جروب" بالاستفادة من أوجه التكامل والتقارب بين أعمال الشركتين وبما يدعم العمليات التشغيلية للطرفين.

ويشكل هذا الاستحواذ خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الاستثمارية لشركة "إنرجي كابيتال جروب"، حيث يشكل منصة قوية لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات والحلول الصناعية. كما أن تركيز الشركة على نشر التكنولوجيا عبر خدماتها وحلولها المحلية، فضلاً عن مصادر إيراداتها المتنوعة، سيمكنها من تعزيز إيراداتها بشكل كبير ويرسخ ريادتها في سوق الخدمات والحلول الصناعية.

وقال علي التركي الشريك المؤسس لشركة "إنرجي كابيتال جروب": "يعد استحواذ ’إنرجي كابيتال جروب‘ على شركة ’العوجان للحلول الصناعية‘ نقلة مهمة في محفظتنا، ولا سيما مع مساعينا الدؤوبة لترسيخ مكانة وطنية رائدة في مجال الطاقة والتقنيات المرتبطة بها. كما تشكل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في الاستحواذ على الشركات المحلية الرائدة بغية تطوير المحتوى المحلي واستقدام أحدث التقنيات إلى المملكة، وذلك بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج ’اكتفاء‘ لشركة ’أرامكو‘ لتعزيز القيمة المحلية المضافة".

وتسير "إنرجي كابيتال جروب" قدماً في استراتيجيتها الرامية إلى التعاون مع أهم مزودي الخدمات الصناعية في المنطقة وحول العالم، مؤكدةً التزامها في توفير حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لعملائها. ومن المتوقع أن يتحول صندوق الشركة إلى لاعب رئيسي في قطاع الخدمات الصناعية، حيث يمتلك القدرات والمؤهلات اللازمة للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المتخصصة.

نبذة عن "إنرجي كابيتال جروب":

تأسست "إنرجي كابيتال جروب" في عام 2008 على يد علي التركي، ومجموعة من الشركاء تضم قادة بارزين في القطاع الصناعي والمالي الذين قاموا بإغلاق معاملات محلية ودولية بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. في عام 2021، أطلقت "إنرجي كابيتال جروب" أحدث صندوق لها بعد اندماجها مع مجموعة "كيان القابضة" (أكرم الربايعه، شريك)، وشركة "شركاء وتر" (عبد الوهاب البتيري، شريك) كمستشار استراتيجي. يتمتع فريق "إنرجي كابيتال جروب" بسجل حافل في بناء شراكات استراتيجية رئيسية مع عدد من مزودي الخدمة المحليين والعالميين. ومن خلال استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، يدعم "إنرجي كابيتال جروب" مجموعة من شركاء التشغيل ذوي الخبرة في القطاع وشبكة من القادة الناجحين ذوي الخبرة في مجال الطاقة.

نبذة عن شركة "العوجان للحلول الصناعية (AIS):

تمتاز شركة العوجان للحلول الصناعية (AIS) بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تقديم الحلول لأسواق النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والتعدين والطاقة والمياه. ونعتبر قناةً لتسويق أقوى العلامات التجارية العالمية التي تركز على السلامة والموثوقية، بما في ذلك "إم اس ايه"، و"بي اتش"، وشركة خدمات الآلات الدوارة "RMS"، وشركة "هانيويل"، وشركة "ثري إم". ويُعزى نجاح شركة "العوجان للحلول الصناعية" إلى التزامها الراسخ بمبادئها التأسيسية التي تقوم على الامتثال لأعلى معايير السلامة والموثوقية.

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